Gratis proefduik bij Gejo

Utrecht - Ruim 70 procent van het aardoppervlak bestaat uit water. Wordt het dan niet eens tijd om de onderwaterwereld te ontdekken? Dat kan.

Duikteam Gejo biedt de mogelijkheid om gratis een proefduik te maken met een echte SCUBA persluchtuitrusting. Onder leiding van een bevoegd bondsinstructeur kun je ervaren hoe het is om gewichtloos te zweven in zwembad Den Hommel op vrijdagavond 31 januari van 20.00 tot 23.00 uur.

Mocht je naar aanleiding van deze vrijblijvende kennismaking besluiten om deel te nemen aan de opleiding voor het internationaal erkend Open Water brevet, dan informeren zij jou graag over hun maatwerkbenadering. Ook als je al een duikbrevet hebt ben je bij duikteam Gejo aan het juiste adres voor vervolgopleidingen en specialisaties.

Wil je meer weten over de proefduik of je direct opgeven: http://www.duikteamgejo.nl/intro of bel Ton van Eck:

tel. 06 - 51233151 (na 18.00 uur).