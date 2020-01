Bouw van groot kantoorgebouw Helix kan binnenkort beginnen

Gebiedsontwikkelaar AM en BAM Bouw en Techniek – Projecten hebben de realisatieovereenkomst getekend voor de bouw van Helix, een nieuw kantoorgebouw aan het Reykjavikplein in Utrecht Leidsche Rijn op een zichtlocatie aan de rijksweg A2.

utrecht - Het nieuwe kantoorgebouw Helix maakt straks onderdeel uit van het centrumgebied van Leidsche Rijn. AM heeft dit multi-verhuur kantoorgebouw van circa 10.000 vierkante meter ontwikkeld voor meerdere bedrijven, die op zoek zijn naar een bereikbare locatie in combinatie met een bijzondere architectonische uitstraling. Het gebouw bestaat uit vier kantoorlagen en twee parkeerlagen (onder het gebouw) met ruimte voor circa 150 parkeerplaatsen.

Gezond werken

Helix is ontworpen door Paul de Ruiter Architects. Kenmerkend voor het gebouw zijn de verhoogde plint, het centrale atrium en een separate patio die dient als beschutte buitenruimte. Een spiraalvormige trap in het atrium – zichtbaar vanaf de snelweg – is het hart van het gebouw: beweging en daarmee gezond werken worden hiermee gestimuleerd. Daarnaast zorgt de trap voor een gevoel van verbondenheid tussen de medewerkers van de verschillende bedrijven die hier gaan werken.

Het serieus nemen van de gezonde levensstijl van mensen is niet alleen het omarmen van vitaliteitsprogramma's, maar is ook het creëren van een omgeving waarin mensen gezond blijven: fysiek, sociaal en mentaal. De gebouwde omgeving is onderdeel van de oplossing. Een gebouwde omgeving is pas gezond als die voorziet in de primaire levensbehoeften, namelijk het zorg dragen voor veiligheid, het stimuleren van sociale cohesie, een gezonde levensstijl faciliteert en een plek is waar mensen zichzelf kunnen ontplooien. Helix is een gebouw dat uitstekend past in deze filosofie en daarom is aangemeld voor het certificaat 'WELL Core Zilver' Daarnaast wordt de GPR duurzaamheidsscore gehaald van 8,0.

De start van de bouw is voorzien in het eerste kwartaal van dit jaar, de oplevering vindt in het tweede kwartaal van 2021 plaats.

BAM Bouw en Techniek kent de wereld van haar klant en de wens van de gebruiker. "Integraal denken en doen begint bij ons. Professioneel en met maximale focus op de wereld van de gebruikers van onze gebouwen. We realiseren huisvestingsoplossingen die flexibel zijn in functie, ruimte en gebruik. Zodoende zijn het gebouw én de installaties klaar voor de veranderende functie en technologie van de toekomst."