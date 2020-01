Seniorenschool opent deuren

utrecht - Op maandag 27 januari opent Utrecht Senior School zijn deuren met een feestelijke openingsbijeenkomst. Architect Dolf de Maar, bewoner van de garagewoning ontworpen door Gerrit Rietveld, geeft een presentatie over de historie van dit huis.

Utrecht Senior School is opgericht door Ellen van Dam en Margot Bouwens: "We bieden cursussen voor senioren en gaan starten met Omgaan met je mobiele telefoon en Engelse taal. Daarnaast komen regelmatig interessante sprekers iets vertellen over uiteenlopende onderwerpen. Doel van de Utrecht Senior School is dat je een leven lang kunt blijven leren, dat iedereen aangehaakt blijft bij ontwikkelingen in de maatschappij en je nieuwe mensen ontmoet." De school is echt voor senioren. De lessen zijn overdag,.

Ir. Dolf de Maar vertelt tijdens de openingsbijeenkomst over de garagewoning van Gerrit Rietveld aan de Waldeck Pyrmontkade in Utrecht. De garage met bovenliggende woning werd in 1927-1928 gebouwd voor de privéchauffeur van dokter Hendrik van der Vuurst de Vries. Als bewoner van het huis kent De Maar alle ins en outs van dit opvallende pand.

De openingsbijeenkomst op 27 januari is van 15.30 tot 17.00 uur bij De Wilg, Mecklenburglaan 3-5 in Utrecht. Inloop vanaf 15.00 uur. Aanmelden doet men door te bellen naar 06-41 81 45 99 of een e-mail te sturen naar utrecht@essnederland.nl.