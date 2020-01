Feestelijke lunch voor ouderen in winkelcentrum Rokade

UTRECHT - Eigenaar Altera Vastgoed verzorgt samen met de ondernemers van Rokade een lunch voor senioren uit de directe omgeving. De senioren zijn uitgenodigd via ontmoetingsruimte De Dame, gelegen naast het winkelcentrum. Wijkcentra zoals Rokade zijn niet alleen heel handig voor het doen van de dagelijkse boodschappen, maar vervullen ook een sociaal maatschappelijke rol binnen een steeds meer vergrijsde samenleving. De ouderen zijn daardoor belangrijke klanten die vaak het winkelcentrum bezoeken.

Mede omdat Altera dit jaar 20 jaar bestaat worden deze trouwe bezoekers op 16 januari a.s. in de watten gelegd met een heerlijke lunch. Medewerkers van Altera en vastgoedmanager Sweco Nederland gaan in de bediening en het eten en drinken is beschikbaar gesteld door Albert Heijn, Gümus, Bakkerij Brokking en Vishandel Francien. Iris bloemen zorgt voor een bloemetje op de mooi gedekte tafels. Winkelcentrum Rokade is een wijkwinkelcentrum in de wijk Zuilen met een Albert Heijn en aanvullend een divers aanbod in dagelijkse boodschappen.