Koor KKU in gevaar

Wegens aangekondigde flinke bezuinigingen komt aan het eind van dit jaar het voortbestaan van het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) serieus in gevaar. Het KKU vreest dat de grote kwaliteit van het koor en haar unieke repertoire verloren zal gaan.

Utrecht - Ook de verbinding met getalenteerde jonge zangers van de Kathedrale Koorschool van Utrecht kan dan niet langer gewaarborgd blijven. Om dit dreigend onheil af te wenden is het koor nu dringend op zoek naar middelen om ook na november 2020 op hetzelfde kwaliteitsniveau te kunnen voortbestaan.

Het Kathedrale Koor Utrecht vierde in 2019 nog het 150-jarig bestaan. Het koor heeft een geheel eigen plek in de geschiedenis van de Nederlandse koormuziek, mede door de band met de Kathedrale Koorschool in Utrecht. Leerlingen van deze bijzondere basisschool krijgen naast het reguliere onderwijscurriculum iedere dag zang- en muziekles. Vanaf groep 7 krijgen zij bovendien drie uur per week koorrepetitie als lid van het KKU, onder leiding van de dirigent van het koor, Gerard Beemster.

De instroom van jong zangtalent in het Kathedrale Koor en de intensieve begeleiding van het koor door een professionele topdirigent leggen de basis voor een uitzonderlijke hoge kwaliteit. Het Kathedrale Koor treedt met grote regelmaat op in binnen- en buitenland en is een icoon van het Nederlandse (kerk)muziek-culturele erfgoed. De huidige dirigent Gerard Beemster zal overigens eind november na een dienstverband van bijna ruim 31 jaar met pensioen gaan.