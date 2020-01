Muurschildering van 26 meter

UTRECHT - Gerenommeerd grafisch ontwerper en kunstenaar Max Kisman is druk aan het werk aan zijn 26-meterlange muurschildering in de Moving Gallery in Utrecht. Onder de titel 'Das tragische Schicksal des Heldentums' neemt hij de bezoeker mee op 'reis' in zijn wereld. In de vijf overige ruimtes toont de galerie nieuwe miniatuur 'Kismannetjes', en klank-beeld installatie en ander recent en toonaangevend werk van Kisman. Joost Swarte, Nederlands bekendste striptekenaar en illustrator opent de expositie op zaterdag 18 januari om 16.30 uur.

"Met muurschilderingen, en zeker op deze schaal, eigen ik deze ruimte toe.", vertelt Max Kisman over zijn 'mural' in de Moving Gallery. De kunstenaar heeft al eerder muurschilderingen gemaakt maar 65 vierkante meter (26 lang en 2,5 meter hoog) is met afstand de grootste. In 'Das tragische Schicksal des Heldentums' combineert hij zijn iconische zwart-wit figuren met meer kleurrijke beelden. Kisman; "Verlangen naar, en verbinding tussen herkomst en bestemming is het centrale thema". Na zijn studie aan de Rietveld Academie pionierde Kisman in de jaren tachtig met computer vormgeving en typografie voor o.a. het tijdschrift Vinyl en ontwierp hij zijn kenmerkende affiches voor Paradiso.

Hij ontving de H.M. Werkmanprijs 1996 voor zijn bumpers en leaders voor de VPRO televisie. Daarna woonde en werkte Kisman in Barcelona, San Francisco en weer in Amsterdam. Sinds 2016 heeft hij zijn studio in Utrecht en maakt hij illustraties voor onder andere het Financieel Dagblad. Ook ontwierp hij de pictogrammen voor de parkeergarage van Schiphol. Het Stedelijk museum heeft werk van Kisman in de collectie. In 2021 presenteert het Centraal Museum (Utrecht) een solo-tentoonstelling van Max Kisman's werk. Met de expositie in de Moving Gallery neemt Kisman een uitgebreid voorschot op die tentoonstelling. Max Kisman toonde afgelopen zomer al werk in de Moving Gallery tijdens de groepsexpositie 'Works on Paper'. Arnoud van Mosselveld van de Moving Gallery over het werk van Kisman: "Max' werk is van internationaal niveau. Zijn stijl op het snijvlak van vormgeving en kunst is authentiek en herkenbaar. En dat past heel goed bij wat we met de galerie willen uitstralen. Vandaar deze grote soloshow."

Joost Swarte en Max Kisman zijn goed bevriende collega's die elkaars carrière altijd gevolgd hebben. Swarte opent de expositie op geheel eigen wijze op zaterdag 18 januari, 16.30 uur. Na het openingsweekend is 'Das Schicksal des Heldentums' nog te bezichtigen op zondag 19 januari en in de weekends van 25/26 januari en 1/2 februari tussen 12:00 en 17:00 uur, Door de week op afspraak. Adres Moving Gallery: Mgr. van de Weteringstraat 69, Utrecht