Restaurant VanPlanten: beste vegan eetgelegenheid in Utrecht

UTRECHT - VanPlanten is de beste vegan eetgelegenheid in Utrecht en de nummer twee van heel Nederland. Dit werd bekend gemaakt tijdens de VeganAwards van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

"We waren enorm vereerd met de nominatie voor de VeganAwards" zegt Hans Messie, oprichter van VanPlanten. "In de zomer zijn we gestart met het restaurant, maar dat het direct zo'n succes zou worden hadden we niet durven hopen. De uitreiking was spannend. Met slechts 26 stemmen verschil, zijn we tweede geworden. We willen iedereen die gestemd heeft enorm bedanken! En voor iedereen die ons nog niet heeft ontdekt: Kom een keertje langs!"

Het knusse restaurant is ingericht met hippe meubels uit de kringloopwinkel Wawollie Utrecht en de winst gaat naar dierenwelzijn en milieu. "Wij willen ons steentje bijdragen om de wereld net iets mooier te maken. Eigenlijk ben je met een avondje uit eten bij VanPlanten een wereldverbeteraar.' zegt Roos, de chef-kok lachend.