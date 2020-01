Johan en Rembrandt. Is er een verband? Nee. Hoewel, bij deze namen denk je onmiddellijk aan Johan Cruijff en Rembrandt van Rijn. Kortom, dat is wat ze gemeen hebben: hun extreem grote bekendheid. De Utrechters Irena Filippova en Hans Visser trekken nog een aantal keer door het land met hun voorstelling Rembrandt en de Gouden Eeuw.

door Jan van Stipriaan Luïscius

Utrecht - Aanleiding: de sterfdag van de beroemde kunstschilder, ruim 350 jaar geleden. Eigenlijk is het een soort toetje, want in februari is het schluss met de voorstellingen, waarmee het muzikale duo (Irena op accordeon en zang, Hans op de gitaar) vanaf september langs de theaters trok. Utrechters krijgen nog een keer de gelegenheid om de multimediashow te bekijken, in Podium Oost.

Irena en Hans lieten zich muzikaal inspireren door de schilderijen. Maar liefst honderden werken liet Rembrandt na. Plus een aantal zeer beroemde leerlingen, onder wie Govert Flinck, Gerard Dou en Ferdinand Bol.

Hans Visser is oud-gitarist en oprichter van Flairck, Irena Filippova is een (van oorsprong Russische) top-accordeoniste en zangeres. Met hun muziek legt het tweetal verrassende parallellen met de huidige tijd, versterkt door grootse projecties van de schilderijen van de oude meesters.

De twee Utrechters zijn veel te weten gekomen over Rembrandt. De kunstenaar had een leven volop hoogte- en dieptepunten. Ondanks zijn creatieve successen, bleek hij maar niet in staat om de zaakjes op orde te krijgen. Toen Rembrandt in 1669 zijn laatste adem uitblies, bezat hij slechts een aantal schilderijen, een stoel, een bed, een tafel en een spiegel. Zijn artistieke nalatenschap was echter enorm.

''De schilderijen staan centraal'', zegt Irena. ''Alles is vanuit Rembrandt bekeken. Zijn leven in Leiden en Amsterdam en het gaat over de Gouden Eeuw.'' Maar ook gaat de voorstelling over zijn vrouwen, Saskia Uylenburg, Geertje Derks en Hendrickje Stoffels. ''Er is heel veel over hem gepubliceerd en met name het werk van Arnold Houbraken heeft ons goed op weg geholpen. Hij is een tijdgenoot van Rembrandt'', vult Hans Visser aan.

Hoe zouden jullie Rembrandt typeren? Irena: ''Hij was een echte kunstenaar. Eigenzinnig. Hard voor zichzelf en voor anderen. Zijn schilderijen hebben een bepaalde tederheid maar ik vind ze aan de andere kant ook krachtig.'' Hans vergelijkt Rembrandt met Stan Getz, een van de bekendste Amerikaanse tenorsaxofonisten. ''Een feilloos geluid, goeie smaak en romantisch.''

Rembrandt vervaardigde in totaal ongeveer driehonderd schilderijen, driehonderd etsen en tweeduizend tekeningen. Rembrandt stierf op 4 oktober 1669 en werd vier dagen later begraven in een gehuurd graf in de Westerkerk. De nabestaanden betaalden 15 gulden aan de koster, een voor die tijd aanzienlijk bedrag, omdat Rembrandt geen eigen graf bezat.

Podium Oost (Oudwijkerdwarsstraat 148, Utrecht), zondag 19 januari om 15.00 uur.