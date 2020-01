Genomineerden Sportprijs Utrecht bekend

UTRECHT -

De nominaties voor de Sportprijs Utrecht 2019 zijn bekend. Wie worden de Utrechtse sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg, sportcoach, sportvereniging en sportvrijwilliger van het jaar? Tijdens de jaarlijkse Sportprijs Utrecht op woensdag 12 februari 2020 in de Jaarbeurs Utrecht worden de winnaars bekendgemaakt. Vanaf 8 januari tot en met 7 februari kunnen Utrechters hun stem uitbrengen om mee te bepalen wie in de zeven categorieën gaan winnen.

Utrechtse sport in het zonnetje zetten

De gemeente Utrecht en SportUtrecht zetten tijdens de Sportprijs de Utrechtse sport, zowel top- als breedtesport, op feestelijke wijze in het zonnetje. Het is hét moment om niet alleen sporters, verenigingen en coaches, maar ook vrijwilligers, familie en vrienden voor hun prestaties te bedanken. Vanwege de Vuelta start in Utrecht in 2020 zit er een Spaans tintje aan de Sportprijs. Het thema van de Sportprijs is dit jaar dan ook ''Viva Los Campeones' oftewel: Leve de kampioenen!



Genomineerden Sportprijs Utrecht 2019

Sportman:

Jos van Emden (wielrennen)

Ilias Ennahachi (kickboksen)

Daan de Groot (duathlon)



Sportvrouw:

Lisa Bunschoten (para-snowboarden)

Dafne Schippers (atletiek)

Marijn Veen (hockey)



Sporttalent:

Lotte Hosper (zwemmen)

Mohamed Ihattaren (voetbal)

N'Ketia Seedo (atletiek)



Sportploeg:

Cangeroes dames 1 (basketbal)

Triton Oude Vier (roeien)

UZSC Heren 1 (waterpolo)



Sportcoach:

Coen Eggenkamp (roeien)

Sylke Haverkorn (rugby)

Bernard Schoonbeek (volleybal)



Sportvereniging:

Bourdif Gym

Fighting4Power

Utrecht Basketball



Sportvrijwilliger:

Zakaria el Mansori (Zwemlust – Den Hommel)

Irmgard Gouda (Hellas Utrecht)

Yasmina Dahmane (Taekwon Utrecht)

Stem op uw favoriet!

Via www.sportprijs-utrecht.nl/stempagina kan tot en met 7 februari één stem per categorie worden uitgebracht. De jury en het publiek verdelen ieder 100 punten onder de genomineerden. In iedere categorie wint de genomineerde met de meeste punten de Sportprijs Utrecht 2018.



Jury

De onafhankelijke jury heeft de verschillende voordrachten en prestaties beoordeeld. De jury Sportprijs Utrecht bestaat uit: Pim van Esschoten (namens de pers/Utrechtse Sportkrant), Bert Kous (namens RTV Utrecht), Marian ter Haar (namens de breedtesport), Hans Spekman (oud-wethouder sport en Utrechtse sportliefhebber) en Anna Jochemsen (oud-paraskister namens de topsport). Ronald Hennekes (directeur SportUtrecht) was de onafhankelijke voorzitter tijdens dis overleg.



Laatste eindsprint voor Utrechtse Sportfoto van 2019

Voor de zoektocht naar de mooiste Utrechtse sportfoto van 2019 is de laatste week ingegaan. Nog tot en met 12 januari kan iedereen zijn/haar mooiste foto's (max 5) insturen via fotowedstrijd@sportutrecht.nl. Uit alle inzendingen kiest een vakjury de beste foto's en de publieksprijs is voor de foto met de stemmen.

Prijsuitreiking 12 februari

Op woensdag 12 februari 2020 worden op een feestelijke avond in de Jaarbeurs Utrecht de winnaars gehuldigd in de verschillende categorieën. Ook worden op deze avond de winnaars van de Utrechtse Sportfoto van 2019 bekendgemaakt.