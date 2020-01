Film kijken tussen de bierketels in Overvecht op zaterdag 25 januari

UTRECHT - Motel Opgedoekt transformeert bijzondere locaties tot tijdelijke cinema voor speciaal geselecteerde films. Afgelopen zaterdag 4 januari was de eerste succesvolle en tevens uitverkochte editie. Gelukkig is de volgende Motel Opgedoekt al in het vizier en wordt op zaterdag 25 januari opnieuw een film vertoond in de Utrechtse brouwerij vandeStreek. Letterlijk film kijken tussen de ketels dus. Bij binnenkomst krijg je ook nog eens een biertje in je handen gedrukt. Want de film is aan de hand van een van de eigenzinnige biertjes van vandeStreek op maat geselecteerd en geprogrammeerd. Zodoende is je filmkaartje inclusief bijpassend biertje van vandeStreek!

Tijdens de aankomende Motel Opgedoekt is het Hop Art-bier gekoppeld aan de film (Untitled) van Jonathan Parker, waarin de moderne kunst-scene op de hak wordt genomen. Adrian componeert experimentele muziekstukken met het geluid van kranten en metalen emmers. Er zijn echter maar weinig mensen die ernaar willen luisteren. Zijn broer Josh maakt schilderijen die dusdanig saai zijn dat ze het goed doen in hotels en de wachtkamer van de tandarts. Dan verschijnt er een hippe galeriehoudster in het leven van de twee broers. (Untitled) is een film voor alle liefhebbers van moderne kunst en voor iedereen die niets van kunst moet hebben.

De inloop is vanaf 19:30 uur en om 20:00 uur start de film. Maar wil je voor het film kijken eerst een goede bodem leggen? Van 18:30 – 19:30 uur is het mogelijk om voor € 13,50 te genieten van een lokaal pita-maal. Aanschuiven is alleen op reservering mogelijk en via de webshop kun je jezelf verzekeren van een lekkere pita-maal vooraf.

Een ticket geeft je toegang tot de film inclusief één Hop Art-biertje van vandeStreek. Tickets zijn alleen online via de webshop te bemachtigen. De entree is € 15 euro, of 12,50 met een Cineville-pas.

Website: www.opgedoekt.nl

Ticket website: https://shop.ikbenaanwezig.nl/kiosk/MotelvandeStreek

Facebook events:

25 januari: https://www.facebook.com/events/412875566282496/

29 februari: https://www.facebook.com/events/421504055208387/

28 maart: https://www.facebook.com/events/554999025282676/

Instagram: https://www.instagram.com/opgedoekt