Opkomst en ondergang werf

Regio - Utrecht bezat ooit een internationaal vermaarde werf waar imposante zeeschuimers van stapel liepen. Die werf, de Scheepswerf en Machinefabriek De Liesbosch werd in 1903 opgericht. De locatie lag toen in het destijds nog landelijke gelegen Jutphaas, op het huidige kruispunt van de Vaartsche Rijn met de A-12.

Op hoogtijdagen had dit goed geoutilleerde bedrijf meer dan 600(!) man in dienst en was de werf, naast het vele reparatiewerk, goed voor de nieuwbouw van talloze vracht- en tankschepen, sleepboten en schepen voor de internationale baggerbranche. In 1989 sloot de poort.

Op zaterdag 8 februari om 13.00 uur neemt historicus Peter Sprangers van Stichting Historische Kring Tolsteeg Hoograven (HKTH) bezoekers bij Museumwerf Vreeswijk mee naar die Scheepswerf en Machinefabriek De Liesbosch. Aan de hand van talloze oude foto's vertelt hij over de opkomst en de teloorgang van deze roemruchte werf.

De HKTH is een actieve historische vereniging die inmiddels over een groot archief aan oude foto's beschikt. Dit stelt de leden in staat lezingen te verzorgen. Er wordt continu gewerkt aan de uitbreiding van dit archief. Mocht u nog oude foto's van De Liesbosch in uw bezit hebben of een model van een schip dat daar is gebouwd, neemt u die dan vooral mee!! Bij de Museumwerf kunnen de foto's worden ingescanned.

De toegang is € 5.