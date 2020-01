Triëst: stad van de schrijvers

Utrecht - Reinier Speelman, kenner Italiaanse literatuur, en acteur Joop Keesmaat geven op zondag 19 januari om 14.30 uur in l terair theater Salon Saffier, Boorstraat 107, een lezing,genaamd Triëst: stad van schrijvers.

De Italiaanse stad Triëst, gelegen aan de Adriatische Zee tegenover Venetië en grenzend aan Slovenië, was ooit een levendige havenstad in het uiterste zuiden van het Habsburgse rijk, een smeltkroes van Duitse, joodse, Italiaanse en Slavische cultuur. Een stad met vele beroemde koffiehuizen, die het in enkele decennia zou brengen tot een speerpunt van de nieuwste Italiaanse literatuur, patriottisch maar niet minder kosmopolitisch, open voor de laatste inzichten op wetenschappelijk gebied, zoals de psychoanalyse, maar ook een typisch midden-europees cultuurcentrum, dichter bij Wenen en Praag dan bij Rome. Niet voor niets werd Triëst ook wel 'Wenen aan zee' genoemd.

Hier schreven rond de Eerste Wereldoorlog de grote schrijvers en dichters Italo Svevo, vriend en model voor James Joyce, en later Umberto Saba hun romans, verhalen en gedichten. Tegenwoordig is onder meer Claudio Magris, vaak getipt voor de Nobelprijs, een belangrijke representant van Triëst, de stad die nu te boek staat als 'een literaire hoofdstad in Midden-Europa'.

Toegang: € 18,00. Meer informatie/reserveren: www.salonsaffier.nl.