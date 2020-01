Spoorwegmuseum trekt veel meer bezoekers

Van de redactie

Het Spoorwegmuseum blijft een drukbezocht museum. Gedurende het jaar 2019 bezochten 431.396 bezoekers het Spoorwegmuseum. Dit is een stijging van ruim acht procent ten opzichte van 2018. Toen de teller bleef staan op 398.946 bezoekers.

utrecht - De evenementen van het museum blijven onverminderd populair. Winter Station in de kerstvakantie is traditioneel de drukste periode van het jaar, in de editie van 2019-2020 passeerden meer dan 70.000 bezoekers de kassa.

Nicole Kuppens: "We zijn blij dat zulke grote aantallen bezoekers het Spoorwegmuseum weten te vinden. Dat maakt het ook mogelijk dat we belangrijke inhoudelijke exposities kunnen maken zoals Kinderen van Versteeg over de Nederlandse spoorwegen in WOII en een tentoonstelling zoals Tienertoer. Dit jaar hopen we met Tosti's Truffels Treinen een mooie tentoonstelling neer te zetten over eten en drinken op het spoor."

De stijging van de bezoekers is onder andere toe te schrijven aan de succesvolle tentoonstelling Tienertoer en de opening van de permanente presentatie Kinderen van Versteeg (ook digitaal te bezoeken via www.kinderenvanversteeg.nl). De in april geopende tentoonstelling 'Tienertoer' kreeg erg veel publiciteit, ruim 90.000 personen bezochten de expositie die was ingericht in de beroemde trein Mat '64. Hoogtepunten waren daarnaast de Modeltrein Expo On traXS! (12.000 bezoekers), Een Dagje Uit met Thomas (ruim 20.000 bezoekers) en het evenement rond de treinen uit de tv-serie Chuggington (ruim 16.000 liefhebbers).

Plannen

Naast de vaste evenementen organiseert het Spoorwegmuseum in 2020 een grote tentoonstelling over eten en drinken op en om het spoor. Naast de prachtige restauratierijtuigen uit de collectie van het Spoorwegmuseum zelf zullen een aantal bijzondere restauratierijtuigen uit het buitenland een plek krijgen in deze tentoonstelling. De tentoonstelling Tosti's Truffels Treinen opent op 19 juni 2020.

Voor meer informatie: www.spoorwegmuseum.nl.