Overeenkomst voor 178 sociale woningen

Utrecht - In opdracht van Portaal en Mitros start BAM Wonen dit jaar met de bouw van 178 sociale huurwoningen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Door een groot aantal woningen te bouwen in het centrum van Leidsche Rijn, willen de woningcorporaties inspelen op de stijgende vraag naar sociale huur in de snelstgroeiende stad van Nederland. In totaal realiseert BAM Wonen 96 appartementen voor Portaal en 82 appartementen voor Mitros. Het appartementencomplex komt te liggen aan park Leeuwesteyn en de Romestraat, naast de Stadsbaantunnel. Toekomstige bewoners hebben dus direct toegang tot het groen en uitzicht over het Berlijnplein. De bouw start naar verwachting in het derde kwartaal van 2020.

Met dit project wordt de sociale woningvoorraad in Utrecht uitgebreid met 80 betaalbare tweekamerappartementen en 98 betaalbare driekamerappartementen. Dit sluit aan bij de prestatieafspraken van de gemeente Utrecht en de corporaties. De woningen worden volgens de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw) gerealiseerd. Dat betekent dat de appartementen een hoogwaardig geïsoleerde gebouwschil hebben.