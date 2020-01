Haalt Utrecht de 300.000 euro?

Op 26 januari is Utrecht weer in de weer voor KiKa. Foto: PR (Foto: GABiAAMicha)

Utrecht - Al jaren rent heel Utrecht met hart en ziel om geld in te zamelen voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Want om meer onderzoek te kunnen doen naar kinderkanker is geld nodig. Véél geld nodig. Zet Utrecht ook dit jaar alles op alles en wordt de €300.000 gehaald?

De hardloopschoenen mogen weer uit de kast worden getrokken. Run for KiKa keert komend jaar maar liefst 2 keer terug en roept iedereen op om zich in te zetten voor kinderen met kanker. Leeftijd, fitheid, gezelligheid, het maakt niet uit: iedereen is welkom om zijn/haar steentje bij te dragen voor KiKa.

Op zondag 26 januari én zondag 14 juni komt Run for KiKa naar Utrecht. Waar de Winterrun zal draaien om gezellige winterse sferen, heeft de zomereditie heerlijk tropische vibes. Vanuit het Máximapark is de start en finish van deze bijzondere en mooie run. "De leuke routes, de haast voelbare saamhorigheid en de KiKa Kanjer-show maken beide niet te vergelijken runs die iedereen mee moét maken, zij het als loper, dan wel als toeschouwer", aldus een woordvoerder.

Jaarlijks krijgen in Nederland bijna 600 kinderen een vorm van kanker. Een op de vier hiervan overlijdt. Om dit getal de goede kant op te krijgen, is meer onderzoek nodig. Onderzoek naar de ziekte zelf, maar ook de bijwerkingen daarvan. Deelnemers van Run for KiKa rennen daarom 10, 5 of de 1 kilometer KidsRun en laten zich sponsoren voor dit soort onderzoeken.