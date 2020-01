KANALENEILAND. Wijkbureau Zuidwest organiseert samen met partners Ondernemend Kanaleneiland, Dock Utrecht, het Wijkinformatiepunt en Wijkcoöperatie Kanaleneiland de Nieuwjaarsborrel voor ondernemers uit de wijken Kanaleneiland en Transwijk. De feestelijke borrel zal plaatsvinden op 13 januari in de ‘kuil’ binnen het Krachtstation aan de Amerikalaan 199 in Utrecht.

Alle ondernemers en ondernemende mensen uit Kanaleneiland en Transwijk zijn van harte welkom. Bent u zzp’er, winkelier, praktijkhouder, of heeft u een ander bedrijf, dan bent u van harte uitgenodigd. Ook actieve vrijwilligers zijn van harte welkom. Heeft u mooie ideeën ter stimulering van het ondernemersklimaat en de leefbaarheid binnen de wijk Kanaleneiland of Transwijk? Droom, denk, praat en creëer met ons mee!

Programma Nieuwjaarsborrel Kanaleneiland & Transwijk:

17:00 Ontvangst met drankje

17:00-17:05 Welkomstwoord door Wijkwethouder Rik Kors

17:05 -17:55 Pitches door succesvolle buurtinitiatieven en lokale ondernemers

17:55-18:00 Speech door Wijkwethouder Linda Voortman

18:00-19:00 Borrel met halal hapjes, drankjes en muziek

Komt u ook? Meld u aan door uzelf aanwezig te zetten op de Facebook-pagina van Ondernemend Kanaleneiland bij het event ‘Wijknieuwjaarsbijeenkomst Kanaleneiland en Transwijk’ of stuur een e-mail naar zuidwest@utrecht.nl met uw naam, bedrijfsnaam en het aantal personen.

Ondernemend `Kanaleneiland is een initiatief door en voor ondernemers binnen de wijk Kanaleneiland en is gelieerd aan het Ondernemersfonds Utrecht. Als ondernemer draagt u meestal OZB af. Deze OZB wordt verzameld in een potje van het Ondernemersfonds Utrecht. Zo stimuleert Ondernemersfonds Utrecht prachtige initiatieven binnen Utrechtse wijken die het ondernemersklimaat, de leefbaarheid en de duurzaamheid vergroten. Zie www.ondernemersfondsutrecht.nl voor meer informatie.