Utrecht - Met een frisse duik in de Vaartsche Rijn vroeg de Partij voor de Dieren Utrecht op 1 januari aandacht voor het klimaat. Voor het café Op Zuid in Hoograven waagde een aantal actieve leden de sprong in het kanaal. Met deze ludieke actie sluiten zij aan bij de oproep van Milieudefensie voor een klimaatduik. De leden droegen mutsen, een knipoog naar de mutsen die men doorgaans draagt bij de traditionele Nieuwjaarsduik. Maar het kan ook zijn dat de muts diende als bescherming tegen de kou. Want al ben je nog zo'n klimaatfreak, het is natuurlijk wel fijn als het water op Nieuwjaarsdag een paar graden warmer is...