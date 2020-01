Organische kunst in Hapsis Huis

Nabij cultuurplaats Rotsoord en station Utrecht Vaartsche Rijn opent op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 maart Het Hapsis Huis opent de deuren met een tentoonstelling van beeldhouwkunst van Jan Pijpker.

utrecht - Het Hapsis Huis is een pop-up cultuurhuis en is op het adres Eemstraat 7 die dagen geopend van 13:00 tot 17:00 uur. De toegang tot de expositie is gratis.

Organische kunstwerken van steen van Jan Pijpker (1951) zijn sterk verbonden met de omliggende ruimte waarmee ze naast de organiek een extra dynamiek krijgen. Een voelend begrip van ruimte is een kernelement in haptonomie. De beeldhouwer heeft van oorsprong een technische opleiding en volgde later uitgebreide scholing in diverse tekentradities. Hoewel Pijpker lesgeeft in tekenen richt hij zich in de eigen artistieke ontwikkeling nu vooral op het maken van beelden uit grote brokken steen.

In Het Hapsis Huis worden na deze expositie meer evenementen verwacht. Begin mei exposeert fijnschilderes Madelonne Tegelaar onder de titel 'de Verbinding'. In augustus vindt een muziekvoorstelling van Bouke Hennipman plaats onder de titel 'Kracht van contact' die daarna ook te zien zal zijn in Het Huis van Betekenis gelegen aan het Lauwerecht 10. Later volgen in Het Hapsis Huis exposities van schilderes Saskia Versaan en Barst! Keramiek (Frank van Os).