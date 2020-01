Win vrijkaarten voor het Wim Egz Ensemble!

Het Wim Egz Ensemble deinst nergens voor terug. Het twintigkoppige koor zingt muziek van alle tijden, uit alle windstreken en doet dat meestal a capella. Zo ook zondagmiddag 19 januari in Kerkje Blauwkapel.

Utrecht - Het programma is afwisselend maar alle liederen hebben één ding gemeen, de zee stroomt als een rode draad door het repertoire. Van een traan aan de oever, over trage rivieren en de zee die geeft en neemt. Het koor brengt volkse traditionals uit alle windstreken van Japan tot Schotland, maar ook klassieke composities van Elgar en Purcell of een 8-stemmige versie van 'Denkend aan Holland' van Hendrik Marsman. Stormen, verdriet, dood en romantiek; de zee vormt een prachtige bron van inspiratie. En al dat water maakt ongetwijfeld dorstig dus na afloop wordt er geborreld met iedereen die mee wil.

Twee vrijkaarten winnen? Mail het antwoord op devze raag naar info@wimegzensemble.nl Wat komt niet voor in het gedicht van Marsman 'Denkend aan Holland'? A: Populieren B: Knotwilgen C: Boerderijen.

Het concert is van 15.00 tot 16.30 uur in Kerkje Blauwkapel (Kapeldwarsweg 21, Utrecht)

Kaarten: € 12,50/€ 7,50 (kinderen/studenten/U-pas/65+). Zie ook www.wimegzensemble.nl.