Utrecht valt in de prijzen bij keuze beste hotels

De Beste Hotels van Nederland zijn bekend! In de provincie Utrecht zijn vier hotels in de prijzen gevallen

Uitslapers van Nederland kunnen hun wishlist weer aanvullen; de Beste Hotels van Nederland zijn bekend! Medewerkers van Hotels.nl gingen op pad om het personeel te verrassen met de gewonnen prijs en hen persoonlijk te feliciteren.

utrecht - Bij de jaarlijkse uitreiking van de awards worden in totaal maar liefst 38 awards uitgereikt in diverse categorieën. Zo wordt er een award uitgereikt aan het Beste Familiehotel, Mooiste Designhotel en Beste Kusthotel. Daarnaast zijn er 6 hotels tot Publiekslieveling verkozen en gaat er ook een prijs naar de Beste Hotelketen. Het in 2019 geopende Hotel 46 in Wintelre is hierbij als verrassende winnaar uit de bus gekomen. De winnaars zijn bepaald door de 30.000 hotelgasten die afgelopen jaar een review hebben achtergelaten op de website van Hotels.nl.

De prijswinnaars in Utrecht: Beste hotel van UtrechtInntel Hotels Utrecht Centre. Mooiste Bubbelbad KamerMercure Amersfoort. PubliekslievelingVan der Valk Hotel Amersfoort A1. PubliekslievelingVan der Valk Breukelen A2

De award winnaars worden bepaald aan de hand van de reviewscores. In de reviews geeft de hotelgast cijfers.