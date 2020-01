Fanfaregeschiedenis onder de loep

De voorstelling Zucht van Zuilen verhaalt over 120 jaar fanfaregeschiedenis in de Utrechtse wijk. Foto: PR (Foto: )

De voorstelling Zucht van Zuilen verhaalt over 120 jaar fanfaregeschiedenis in de Utrechtse wijk. Foto: PR (Foto: )

Van de redactie

Voorstelling Zucht van Zuilen

Het Zuilens Fanfare Corps presenteert de muziektheatervoorstelling Zucht van Zuilen, een sprookjesachtige vertelling over 120 jaar Zuilense fanfarehistorie.

utrecht - In muziek en theater wordt het verhaal verteld van de muziekvereniging, die lucht geeft aan het leven en met een zucht de magische onderwereld van de tijd betreedt. Er klinkt filmische muziek in een mooie afwisseling met iconische fanfareklanken van vroeger en nu. Zucht van Zuilen is te zien op 25, 26 en 30 januari in ZIMIHC theater Zuilen.

In de donkere nacht staat op begraafplaats Oud-Zuilen een meisje met een bugel in haar armen. Ze is vastbesloten deze terug te brengen naar haar grootvader, die onlangs is overleden. Zo begint het magische verhaal van Zucht van Zuilen dat zich vervolgens ontspint in een reis door de tijd. Twee mythische figuren vergezellen het meisje Alice: Kraai, als oude vogel de ziel van Zuilen en de brug tussen heden en verleden, en Bugel, de 120 jaar oude geest van de fanfare. Herkenbare mijlpalen uit ruim een eeuw Zuilense historie passeren de revue: de oprichting van de muziekvereniging, de bloeitijd en ondergang van Demka en Werkspoor, de eerste vrouwelijke muzikant bij de fanfare, het landskampioenschap van voetbalclub DOS en de annexatie van Zuilen door de gemeente Utrecht.

Zucht van Zuilen is ontwikkeld naar aanleiding van het 120-jarig jubileum van de muziekvereniging (opgericht in 1900) in samenwerking met regisseur Paul Feld. Met de voorstelling neemt het Zuilens Fanfare Corps zijn eigen sociale geschiedenis onder de loep. "Zo'n tien jaar geleden hadden wij een grote terugval in het aantal leden", legt artistiek leider Thijs Hazeleger uit. "Door van koers te veranderen en ons wat stoffig geworden imago af te schudden konden wij dit kenteren. Waar het oude Zuilens Fanfare Corps gebaseerd was op krachtige familieverbanden en de relatie met de eigen woonwijk Zuilen is in het nieuwe ZFC vooral sprake van gezelligheid voor jong en oud en fijn met elkaar mooie muziek maken in vernieuwende projecten."