Heelal als muzikale inspiratiebron

Sounds of Interstellar Space

Het heelal als basis voor al je composities. Groter kan je inspiratiebron niet zijn. Accordeonist Rik Cornelissen, vibrafonist Vincent Houdijk en contrabassist Maciej Domaradzki, samen vormen zij TRIFID, toeren door Nederland met hun nieuwe programma Sounds of Interstellar Space. Vrijdag doen zij Sterrenwacht Sonnenborgh aan.

Utrecht - Het titelstuk is geschreven op basis van recent door de NASA en ESA opgevangen golven in de buurt van Saturnus. Vrijdag 10 januari zijn ze te gast bij Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. Dr. Hans Huybrighs, onderzoeker bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, gaat vertellen over de 'geheimen' van het heelal, onder meer over ondergrondse oceanen op de manen van Saturnus. Het programma wordt afgesloten met een workshop waarnemen, inclusief grote telescopen en, bij helder weer, daadwerkelijk inzoomen op hemellichamen.

Rik Cornelissen, artistiek leider van dit project, is al jarenlang geïnteresseerd in wetenschap en met name natuurkunde. De fascinatie voor het heelal begon zo'n zes jaar geleden. ''Ik zat hele avonden naar documentaires te kijken. Er werd gesproken over allerhande zaken die mijn voorstellingsvermogen ver te boven gingen. Dan zette ik het programma halverwege vaak even stop. Ik pakte m'n accordeon en ging spelen, improviseren. De muziek klonk dan altijd totaal anders dan anders. Veel minder concreet. Het oneindige, het ongrijpbare bracht me iets nieuws. Daar is het idee geboren.

De muziek van Sounds of Interstellar Space klinkt onderzoekend en ruimtelijk en is beïnvloed door zowel klassieke muziek, jazz als tango. Lyrische muziek vol improvisatie."

"We beginnen het optreden dichtbij onszelf, op aarde. Via Google Earth zoomen we in op de plek waar we ons op dat moment bevinden. Vandaaruit nemen we het publiek mee op reis tot ver buiten de rand van ons zonnestelsel. Djoeke Schoonenberg vertelt over de sterren, planeten en de fenomenen achter de composities. Wij muzikanten laten onze interpretaties klinken."

Vrijdag 10 januari, aanvang 20.00 uur

Sterrenwacht Sonnenborgh, Zonnenburg 2, Utrecht

Tickets & Info: www.soundsofinterstellarspace.nl