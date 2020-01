Hercules start met rolstoelhandbal

Handbalvereniging Hercules start in samenwerking met de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten (HSG) in 2020 met rolstoelhandbal. De kick-off, een demonstratiewedstrijd van het Nederlands rolstoelhandbalteam (7-9), zaterdagmiddag 21 december in de sporthal Boswijk, was een prachtige opwarmer voor wat in 2020 verwacht kan worden.

Den Haag - Het in behoorlijke mate toegestroomde publiek reageerde enthousiast en zeer positief over de dynamiek en snelheid. De algehele tendens was, dat men het leuk vond om naar te kijken. Voorzitter Martin Swikker van Hercules was trots dat zijn vereniging met rolstoelhandbal begint: "Supertrots, zelfs en met veel dank aan de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten. Hercules is een onderdeel van de maatschappij en wil de verantwoordelijkheid nemen, dat alle mensen die willen sporten dit ook zoveel mogelijk kunnen doen. Het nieuwe rolstoelhandbalteam is dan ook van harte welkom en we gaan ons best doen, hen ook zo goed mogelijk een plek te geven binnen onze vereniging."

Hans Willink, voorzitter van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten (HSG), keek eveneens met een goed gevoel terug op de start van rolstoelhandbal in Den Haag: "De laagdrempeligheid bij deze sport, sprak ons meteen al enorm aan. Bovendien wordt er op verschillende manieren aan inclusie gedaan. We hebben hier niet uitsluitend de samensmelting van gehandicapten en valide sporters binnen een vereniging, een team kan ook nog eens bestaan uit beide groeperingen, al dan niet met een handbalachtergrond. Rolstoelhandbal in het algemeen herbergt dat al. De warme hartelijkheid waarmee de samenwerking met Hercules vanaf het eerste moment gepaard ging, maakte dat de hele opstart soepel verliep. Dit belooft veel voor de toekomst". Rolstoelhandbal biedt mensen met een handicap of beperking de mogelijkheid om te handballen. Oud-handballers die bijvoorbeeld door een blessure de sport niet meer kunnen beoefenen, hebben hierdoor eveneens de kans om de sport weer op te pakken.

Gelegenheidsscheidsrechter Birgitte Eekhout, die ook de rolstoelhandbalcoördinator is van Quintus uit Kwintsheul: "Fijn dat er een rolstoelhandbalvereniging dichtbij start. In deze sport is het regelmatig lang reizen met spelers en hun rolstoelen. Dat er nu dichterbij een vereniging zit, is dan wel een positief punt. Wij hebben met succes verschillende startende verenigingen geholpen en verwachten een sportieve en goede samenwerking. Dat heb ik afgelopen zaterdag zeker gevoeld, toen ik de wedstrijd mocht fluiten."

Hercules zorgt voor de inbedding in de vereniging, de training en het wedstrijden mogelijk maken. Meer informatie verkrijgen over en aanmelden voor het rolstoelhandbal bij Hercules kan bij Robin Brant van Hercules. Zie website www.hercules-handbal.nl of mail naar brant.robin@gmail.com. De training is elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur.