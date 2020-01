10.000 bezoekers voor het Volksbuurtmuseum

utrecht - Het Volksbuurtmuseum heeft in de afgelopen weken het enorme aantal van 10.000 bezoekers ruimschoots gehaald. Het hoogste aantal bezoekers ooit! Het museum hoopt het succes van de tentoonstelling over de Zeven Steegjes voort te zetten met de nieuw tentoonstelling Zolderschatten die in maart wordt geopend. De heer en mevrouw van den Hurk uit Leerdam worden door directeur Lysette Jansen verrast met bloemen.