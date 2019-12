Bruisend nieuwjaarsconcert door De Nationale Operette

Sprankelende operettemuziek, gouden stemmen, zwierige walsen…

UTRECHT - Ook dit seizoen brengt De Nationale Operette – bekend van de 'Wien Bleibt Wien'-concerten – een serie heerlijke concerten, die liefhebbers (maar ook niet-kenners) van het genre niet mogen missen!

Na een succesvolle serie decemberconcerten met als titel 'Winter in Wien - Weihnachtskonzert', worden er begin 2020 zes nieuwjaarsconcerten gegeven, waarmee het nieuwe jaar bruisend wordt ingeluid. 'Winter in Wien - Neujahrskonzert' is een aaneenschakeling van de mooiste operettemelodieën en -aria's, en zodoende echt een feest der herkenning.

Het orkest van De Nationale Operette, waarvoor musici zijn geselecteerd uit verschillende toporkesten, wordt enthousiast geleid door de vermaarde maestro Jeroen Weierink.

Sterren na jaren herenigd

De zang wordt vertolkt door voortreffelijke solisten die hun sporen op internationale podia ruimschoots hebben verdiend: sopraan Wilma Bierens, tenor Arnold Bezuyen en bariton Bert Simhoffer. Bijzonder is dat zij ooit samenwerkten als hoofdrolspelers bij de voormalige Hoofdstad Operette en nu, na jaren, weer met elkaar optreden!

Het ballet van De Nationale Operette zorgt - met dansen van choreograaf André de Jong - in een sprookjesachtig decor voor een oogverblindend totaalplaatje!

'Winter in Wien - Neujahrskonzert' is op 3 januari te zien in TivoliVredenburg te Utrecht, aanvang 20.15 uur. Meer info / reserveren van kaarten: www.nationaleoperette.nl.