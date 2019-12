Feest: eerste editie Now & JoU

Utrecht - Zaterdag 28 december aanstaande biedt Stichting JoU (Jongerenwerk Utrecht) de eerste editie van Now & JoU, het jongerenfeest voor 14+ in De Helling.

Het moet een feest worden voor alle jongeren uit Utrecht vanaf 14 jaar met een breed programma. De avond bestaat uit de beste urban live-acts en dj's, van talenten uit Utrecht zoals DJ Murat en DaVinci & Denden (via Cultuurhuis Kanaleneiland) tot the one and only Sevn Alias!

Line up:

Sevn Alias; ZWAARTEKRACHT; Desvelitas & Ecuasoundz; DaVinci & Denden; DJ Murat; Zekiofzo & Littlebrazi; U.C. crew; Godelivia; Souloid.

Tickets inclusief garderobe: normaal: 8,50 euro; met Jong030 pas / U-pas: 6 euro. De avond is volledig alcoholvrij. De eindtijd is 02.00 uur. Adres: Helling 7 (op Rotsoord).