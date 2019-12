21ste Oliebollentocht voor velomobielen

Zaterdag 28 december vindt voor de eenentwintigste keer de Oliebollentocht voor velomobielen plaats. Deze wordt voor de tweede keer in Utrecht gereden.

Utrecht - Ooit ontstaan uit een afspraak van vier mensen om bij elk van hen thuis oliebollen te gaan eten, is het nu een groot evenement geworden. Het is nog steeds een recreatieve toertocht, met als enige boodschap dat het ook in de winter mogelijk is om grote(re) afstanden te fietsen.

Zij verwachten dit jaar een flink peloton uit Duitsland en België en de vaste deelnemer uit Oostenrijk die elk jaar ook echt op en neer rijdt in zijn velombiel voor een paar oliebollen. Het is dan ook de grootste bijeenkomst voor velomobielen ter wereld.

De rit gaat vanaf Parkrestaurant Anafora in het Prinses Máximapark over de Daphne Schippersbrug door de Stationspleinstalling naar het Domplein voor een fotoportret. Daarna verlaat de stoet via de Oosterspoorbaan en De Uithof de stad. Daarna gaat het richting landingsbaan op Soesterberg – het breedste fietspad ter wereld – en daar maakt het bedrijf Dedicated Drones opnames.

Zie https://www.ligfiets.net/event/4071/obt-2019.html voor alle details.