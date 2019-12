Goede kans dat ook jouw zorgverzekering verandert in 2020

Voor veel mensen staan er veranderingen in hun zorgverzekering op stapel. Zo zijn aanvullende verzekeringen regelmatig minder uitgebreid dan in vorige jaren. En de korting op de collectieve basisverzekering wordt in 2020 gehalveerd.

Independer rekende uit dat mensen met een collectieve zorgverzekering zonder aanvullende pakketten in 2019 samen 50 miljoen euro hadden kunnen besparen.

Collectieve zorgverzekering

Wist je dat bijna tweederde van alle Nederlanders een collectieve zorgverzekering heeft? Bijvoorbeeld via een werkgever of sportclub. In 2020 krijg je dan maximaal 5 procent korting op je basisverzekering. Dat was maximaal 10 procent, maar de overheid heeft de korting in 2020 verlaagd.

Mensen die alleen een collectieve basisverzekering hebben betalen vaak meer premie dan mensen die - buiten het collectief - een betaalbaar en vergelijkbaar alternatief vinden. Dat komt omdat zorgverzekeraars vooral hun duurdere merken inzetten voor collectieve verzekeringen. Ondanks de collectiviteitskorting die de verzekeraar je geeft op je premie, ben je meestal voordeliger uit met een goedkopere verzekering zonder korting.

Dezelfde basisdekking

Grote verzekeraars bieden namelijk buiten het collectief ook andere labels aan, met dezelfde basisdekking. Die labels zijn voordelig, bijvoorbeeld omdat ze alleen online communiceren met de klant. De dekking van de basisverzekering is wettelijk geregeld en daarom altijd gelijk.Voor het premieverschil tussen jouw collectieve basisverzekering en het goedkoopste alternatief: www.independer.nl/collectief

Kinderorthodontie

Om de premies voor aanvullende verzekeringen betaalbaar te houden hebben verzekeraars de dekking van hun aanvullende pakketten de laatste jaren moeten aanpassen. Een veelgebruikte verzekering waarbij dit speelt is die voor kinderorthodontie. Volgend jaar gaan vijf verzekeraars voor het eerst een wachttijd hanteren op orthodontie voor kinderen. Dat betekent dat je de kosten van een beugel of orthodontiebehandeling pas kunt declareren als je minimaal 1 jaar klant bent.

Dus stel dat je kind in 2021 een beugel nodig heeft, dan moet je daar dit jaar (2019) al rekening mee houden. Check daarom voor 1 januari wat je aanvullende zorgverzekering vergoedt. Of stap op tijd over naar een andere verzekeraar. Omdat orthodontie vrijwel nooit uit de basisverzekering wordt vergoed, hoef je geen eigen risico te betalen.