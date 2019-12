Hartverwarmend festival bij Stefanus

December is een drukke maand. Voor veel mensen is dit ook een eenzame maand. Daarom organiseren de Stichting Appeltaartconcerten en ZIMIHC theater Stefanus samen een festival.

Utrecht - Op 27 en 28 december is er voor jong en oud een divers programma aan de Braziliëdreef 2 met muziek, activiteiten en eten. Voor iedereen die juist dan behoefte heeft aan gezelligheid en mooie ervaringen.

Beide dagen starten met een Appeltaartconcert. Op 27 december spelen het Belinfante Quartet en het Manzana Quartet het Octet van Mendelssohn. Daarna is er een lunch en een middagprogramma met diverse activiteiten. Ga bijvoorbeeld naar de populaire voorstelling 'Hóe dan, dese?!' van Madjoe Dua Utrecht over verschillende generaties Indo's in Nederland. Daarnaast is er een tekenworkshop, kun je je handen laten masseren of koekjes bakken.

Op 28 december opent het Ebonit Saxophone Quartet de dag met muziek van onder anderen Mozart, Bartók en Mendelssohn. Na de lunch is het tijd om te dansen; het Danspaleis zorgt voor een dansfeest voor iedereen die van swingen houdt! Met de grootste hits van toen en nu.

Programma 27 december

10.30 uur Appeltaartconcert met het Octet van Mendelssohn.

12.00 uur Lunch

13.00 - 15.00 uur tekenen voor iedereen en koekjes bakken

14.00 uur Theatervoorstelling: 'Hóe dan, dese?!' van Madjoe Dua Utrecht

15.00 uur Live muziek

16.00 uur Einde

Programma 28 december

10.30 uur Appeltaartconcert met het Ebonit Saxophone Quartet

Bij deze virtuoze blazers klinkt alles mooi!Met muziek van Mozart, Britten, Bartók, Dowland en Mendelssohn. In de pauze is er… appeltaart

12.00 uur Lunch

13.00 uur Bingo & hapjes maken

Kom hapjes maken in de keuken of doe mee met de bingo

14.00 - 16.00 uur Danspaleis

Het Danspaleis is een ouderwets gezellig dansfeest voor iedereen die van swingen houdt. Vraag zelf een plaatje aan bij de Platendraaier en geniet van de muziek.

16.00 uur einde

Toegang: Appeltaartconcerten gratis.

Middagprogramma met lunch € 7,50.

2 dagen festival? Dan betaal je € 12,50.

Tickets voor beide dagen zijn verkrijgbaar aan de deur.

Aanmelden is gewenst en kan bij Rachella Dubbeldam: r.dubbeldam@zimihc.nl

www.zimihc.nl/stefanus.