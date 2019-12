Kerstavond in TivoliVredenburg met Van Dis, Ellen Laan en Hasna El Maroudi

Adriaan van Dis, Ellen Laan en Hasna El Maroudi preken op 24 december. TivoliVredenburg viert Kerstavond met De Nieuwe Nachtmis. Deze avond opent TivoliVredenburg de deuren van de Grote Zaal voor de Nieuwe Nachtmis. In dit anderhalf uur durende programma, gebaseerd op de traditionele kerkmis, genieten bezoekers van 'preken', muziek en verhalen.

Utrecht - Onder meer schrijver Adriaan van Dis, soulzanger Jeangu Macrooy, seksuoloog Ellen Laan en gospelkoor Gospel Rainbow Singers dragen bij aan het programma. De Nieuwe Nachtmis is een initiatief van theatermaker Oscar Kocken en georganiseerd samen met TivoliVredenburg.

Het programma voor de Nieuwe Nachtmis is divers. Geïnspireerd op de traditionele liturgie van de mis passeren diverse onderdelen de revue.

Kerstverhaal

Schrijver Adriaan van Dis vertelt een alternatief kerstverhaal, journalist Hasna El Maroudi voorspelt waar we in 2020 de straat voor op gaan, soulzanger Jeangu Macrooy zingt, gospelkoor de Rainbow Gospel Singers bezielen en seksuoloog Ellen Laan past lessen uit de slaapkamer toe op onze samenleving. Scenarioschrijver Daan Windhorst laat de belangrijkste momenten van 2019 passeren in een satirisch jaaroverzicht, de Utrechtse dichter Nikki Dekker begeleidt een nieuw samenhorigheidsritueel en de Nachtmis-huisband onder leiding van de gebroeders Jan en Keez Groenteman speelt speciaal voor de Nachtmis geschreven nummers over hoe we ons kunnen verhouden tot de wereld.

Nieuwe Nachtmis wil Utrechters verbinden in tijden van secularisering. Polarisatie, politieke versplintering, de groeiende kloof. Zomaar wat woorden die we regelmatig in de krant lezen. Waar kunnen we, ondanks al onze verschillen, samen in geloven? Dat zijn de vragen die het programma wil beantwoorden. Samen met de sprekers en muzikanten zoekt De Nieuwe Nachtmis naar ideeën die ons anno 2019 dichter bij elkaar brengen. Om het programma voor iedereen toegankelijk te maken, mogen bezitters van een Stadspas gratis naar binnen.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 24 december. Tijdstip: 21:30 - 23:00; deuren open vanaf 20:45 Locatie: Grote Zaal, TivoliVredenburg.

Kaarten verkrijgbaar via: tivolivredenburg.nl/nachtmis. Toegang: 20,- regulier; 16,50 student/cjp; gratis voor Stadspas-houders. Restaurant Danel serveert een speciaal Nachtmis driegangenmenu voor 27,50 per persoon.