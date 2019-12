KWF: 6,5 miljoen euro voor kankeronderzoek in Utrecht

KWF Kankerbestrijding kent ruim 6,5 miljoen euro toe aan nieuw kankeronderzoek in Utrecht. Het gaat om 12 onderzoeken, verspreid over het UMC Utrecht, Hubrecht Instituut, Prinses Máxima Centrum, NIVEL en de Universiteit Utrecht. De onderzoeken gaan in 2020 van start. Fred Falkenburg, directeur KWF Kankerbestrijding: "Veel dank gaat uit naar onze donateurs en vrijwilligers. Dankzij hen kunnen wij op deze schaal investeren in kankeronderzoek en bijdragen aan betere vooruitzichten voor kankerpatiënten."



De toekenningen zijn onderdeel van de nieuwste financieringsronde van KWF, waarin ruim 34 miljoen euro wordt toegekend aan Nederlands kankeronderzoek. De Utrechtse inbreng biedt een gevarieerd palet aan onderwerpen: van immunotherapie tot kinderkanker en van fundamenteel darmkankeronderzoek tot betere bestraling van alvleesklierkanker.



Alvleesklierkanker beter bestralen

Hoewel de overleving bij veel vormen van kanker in de laatste jaren is toegenomen, zijn er ook kankersoorten die achterblijven. Zoals alvleesklierkanker, dat vaak te laat ontdekt wordt en moeilijk behandelbaar is. Twee radiotherapeuten van het UMC Utrecht willen met hun onderzoek bijdragen aan effectieve bestraling van alvleesklierkanker.



Zo onderzoekt dr. Gert Meijer hoge-dosis bestraling met de MRI-Linac. Dit innovatieve apparaat combineert bestraling met een diagnostische MRI-scanner, waardoor tijdens de behandeling zichtbaar wordt waar de tumor zich precies bevindt. Dat maakt bijsturing en effectievere bestraling mogelijk. Sinds 2018 wordt de MRI-Linac in Utrecht succesvol ingezet voor diverse vormen van kanker. Daar komt nu in studieverband dus ook alvleesklierkanker bij.



Dr. Martijn Intven richt zich in zijn onderzoek op teruggekeerde alvleesklierkanker. Momenteel is chemotherapie de standaardbehandeling. Door daar bestraling aan toe te voegen hoopt de radiotherapeut de overleving en kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.



Kinderleukemie & nanodeeltjes

In het Hubrecht Instituut gaat dr. Jeroen den Hertog aan de slag met juveniele myelomonocytaire leukemie: een zeldzame vorm van kinderleukemie. Den Hertog en zijn team onderzoeken genetische fouten die hieraan ten grondslag liggen. Een beter begrip van de ziekte opent hopelijk de weg voor nieuwe behandelingen in de toekomst.



Uit de opbrengsten van Alpe d'HuZes worden landelijk 15 projecten gefinancierd, waaronder het onderzoek van dr. Sabrina Santos Oliveira. Zij wil fotodynamische therapie bij hoofd/halskanker verbeteren. Deze behandeling is gebaseerd op het toedienen van lichtgevoelige medicijnen, die pas actief worden onder invloed van licht. Een probleem in de kliniek is dat het lastig is om de effecten te beperken tot alleen het tumorweefsel. De medicijnen koppelt Oliveira daarom aan minuscule nanodeeltjes, die heel specifiek de tumor weten te vinden. Daardoor komt het medicijn precies op de juiste plek terecht. De onderzoeker verwacht bovendien dat deze techniek het afweersysteem kan stimuleren, waardoor een combinatie met immunotherapie tot de mogelijkheden behoort. In dit korte project onderzoekt ze of deze methode haalbaar en veilig is, alvorens de stap naar studies met patiënten kan worden gemaakt.



Zorgvuldig beoordelingsproces

Elk projectvoorstel dat KWF ontvangt doorloopt een zorgvuldig beoordelingsproces. Honderden oncologische vakgenoten uit binnen- en buitenland beoordelen de projectvoorstellen op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie voor de patiënt en maatschappij. De stem van patiënten als ervaringsdeskundigen is hierbij onmisbaar. Zij beoordelen de onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntperspectief.



Op basis van alle beoordelingen neemt KWF een weloverwogen financieringsbesluit. KWF blijft nauw betrokken bij de onderzoeken en begeleidt projectleiders bij het bereiken van hun doelen. Door knelpunten aan te pakken en kansen op doorbraken te benutten helpt KWF onderzoek én de patiënt vooruit.