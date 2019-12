Hoogbouwflat wordt energieleverend

De Henriëttedreef in Utrecht Overvecht heeft begin 2020 de Europese primeur: Woningcorporatie Bo-Ex pakt hier met haar consortiumpartners van 'Inside Out' de hoogbouwflat aan met een modulair renovatiesysteem. Hierna wekt de sociale huurflat meer energie op dan de bewoners verbruiken, waardoor woonlasten dalen. Onder de bewoners is ruim draagvlak voor de aanpak.

Utrecht - Hoogbouwflats zoals de Henriëttedreef zijn een uitdaging in de energietransitie doordat ze veel woningen onder een dak hebben en beperkte ruimte om energie op te wekken. Het Inside Out renovatiesysteem combineert slimme multifunctionele gevels, die de woningen duurzaam verwarmen en ventileren, met duurzame energieopwekking.

Eigen energie

Na de toepassing van het systeem wekt de flat haar eigen energie op voor stroomverbruik, warm water, ventilatie en ruimteverwarming.

De energie die overblijft kan worden gebruikt voor het laden van elektrische voertuigen. Met het modulaire renovatiesysteem van het Inside Out Consortium kunnen tienduizenden vergelijkbare jaren '60 en '70 hoogbouwflats in Nederland worden verduurzaamd en van het aardgas/de stadsverwarming af.

Succesvol getest

Na het ontwikkelen en testen, is in 2018 een proefwoning gerealiseerd. De proefwoning is een appartement op de bovenste verdieping dat in bewoonde staat is aangepakt en inmiddels een jaar is getest. Resultaat: een beter binnenklimaat, verbeterde luchtkwaliteit en lagere energielasten. Met de resultaten van deze proefwoning is de beste oplossing uitgewerkt om de hele flat aan te pakken.

Comfortabel wonen

Bo-Ex zorgt dat bewoners lagere woonlasten krijgen en zo min mogelijk verbouwingsoverlast ervaren. De modulaire delen worden geprefabriceerd, waardoor de bouwwerkzaamheden op locatie niet lang duren en bewoners niet tijdelijk hun huis uit hoeven. Alle apparatuur voor energievoorziening komt in de gevel of buiten de woning. Vandaar de naam 'Inside Out'. Ook lenen deze bouwdelen zich goed voor lokale fabricage door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee versterkt Inside Out de lokale economie.

Inside Out-consortium

Het project wordt uitgevoerd door Bos Installatiewerken met haar ketenpartner Alkondor Hengelo in opdracht van Bo-Ex.

Naast deze projectpartners is het modulaire Inside Out renovatiesysteem mede ontwikkeld door Mex Architects, LomboXnet, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Bosch Thermotechniek, onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Zie ook tki-inside-out.nl.