Boekpresentatie Neutrale Stilte

Utrecht - Zaterdag 21 december is de boekpresentatie van de historische thriller ‘Neutrale Stilte’: de nieuwste historische avonturenroman over Madame Belle de Fleurdelis in de Salon van Weleer aan de Oudegracht 290 (werfkelder) in hartje Utrecht.

Wederom een nieuwe productie uit de creatieve kraamkamer van de ouderwets moderne cultuurplaats De Salon van Weleer uit Utrecht. Het lijkt een unicum: Neutrale Stilte is het zevende boek binnen twee jaar tijd dat van de hand van auteur Gert van Veen verschijnt. Het is de opvolger van de Mais Qui Trilogie en de detectivereeks Belle´s Mysteriën waarin de avonturen van Mme Belle de Fleurdelis de hoofdrol spelen.

Het verhaal speelt zich af in de periode 1910 - 1912, de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. De spanningen tussen de landen nemen hand over hand toe in Europa en Azië. De expansiedrang van landen als Duitsland, Japan en Rusland lijkt geen grenzen te kennen. Een golf van landverhuizers begint op gang te komen. Mensen die vluchten om het vege lijf en hun schamele bezittingen te redden. De Nederlandse regering treedt hard op en probeert zoveel mogelijk vluchtelingen terug naar hun land van herkomst in Oost-Europa te sturen. De zoon van Madame Belle de Fleurdelis blijkt een agent te zijn van de Okhrana, de inlichtingen- en veiligheidsdienst van de Russische Tsaar. Van de ene op de andere dag zijn allerlei inlichtingendiensten geïnteresseerd in Mme. Belle de Fleurdelis en haar zoon Igor. Een spannend kat-en-muisspel begint.

‘Neutrale Stilte’ neemt je mee in een rollercoaster van emoties en verwikkelingen. Het is doorspekt met waargebeurde geschiedenis, fictie en bevat ook de nodige humor.

Het boek is nu te bestellen of te koop in de Salon van Weleer. Op zaterdag 21 december, maandag 24 december en daarna iedere zaterdagmiddag om 16.00 uur wordt er de Salon van Weleer voorgelezen uit deze historische thriller/avonturenroman door Sophie en/of Louis en vertellen zij meer over de achtergronden van het verhaal.

De entree en de koffie en thee zijn gratis. Reserveren? Bel naar 06 - 45355966 of stuur een e-mail naar: info@salonvanweleer.nl. Bezoek de website: www.salonvanweleer.nl