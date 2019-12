Afscheid van het klank- en lichtspel

Nadat pianisten vanaf 15 oktober de Domtoren in het licht zetten, is vrijdagavond 20 december de laatste kans om het klank- en lichtspel 'Keys of Light' te zien en te horen. De internationaal optredende Christiaan Kuyvenhoven was twee maanden geleden de eerste in een reeks pianisten die dit bijzondere kunstwerk bespeelde, waarmee een spel ontstaat tussen muziek, licht en architectuur, voor het publiek geprojecteerd op de Domtoren.

Utrecht - Het evenement 'Keys of Light' was een initiatief van de Stichting Utrechts EigenDom, die financiële bijdragen wil werven voor de restauratie van de Domtoren. Eerste doel van de stichting is geld op te halen voor de kunstzinnige aanlichting van de Domtoren.

"Vele Utrechters hebben de afgelopen tijd genoten van dit voor Nederland unieke kunstwerk", zegt Olav Rosenberg, voorzitter van Utrechts EigenDom. "Vooraf was bekend dat 'Keys of Light' tot en met vrijdag 20 december zou spelen. Maar we willen niet zomaar stoppen en iedereen nog de kans geven deze bijzondere ervaring mee te maken."

Mr. Beam

Vandaar dat op een sfeervolle wijze afscheid wordt genomen van 'Keys of Light', dat is ontwikkeld door de Utrechtse studio Mr. Beam. Er is dan ook sprake van een gevarieerd programma. "We hebben een aantal pianisten die de afgelopen periode op 'Keys of Light' hebben gespeeld uitgenodigd en ook leerlingen van de Herman Brood Academie gevraagd een optreden te verzorgen", aldus Rosenberg. "Tussen 17.00 en 22.00 uur hebben we vrijdag daardoor een mooie line up. Het precieze programma laten we nog via de social media weten", zegt de voorzitter van Utrechts EigenDom. "Natuurlijk is iedereen die zich met Utrecht en de Dom verbonden voelt van harte welkom. We schenken iets warms voor de mensen, dus we rekenen op een vol en sfeervol Domplein."

Activiteiten

'Keys of Light' was één van de projecten waarmee de Stichting Utrechts EigenDom geld wil genereren om bij te dragen aan de restauratie van de Domtoren. "Maar we gaan de komende jaren door met het initiëren en ondersteunen van uiteenlopende acties en evenementen", zegt Rosenberg. "Na ons succesvolle eerste jaar, met onder meer een geslaagd fundraisingdiner in de Domkerk en diverse andere grote en kleine acties, staat er nog veel meer op stapel. Wij zouden het geweldig vinden als met steun van de stad, bewoners, het bedrijfsleven en de culturele fondsen de illuminatie van de Dom vernieuwd, verbeterd en duurzaam terug kan komen na de restauratie van vijf jaar. Onze eigen Dom moet gaan stralen als nooit daarvoor", aldus Rosenberg.

Kijk voor het doel van de stichting en voor meer informatie op de website https://www.onzeeigendom.nl/waarom-de-stichting-utrechts-eigendom