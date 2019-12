Ideeën kunnen tot en met 3 februari worden ingezonden via www.fietspadvdtoekomst.nl. (Foto: PR)

Utrecht - Maandag heeft de provincie Utrecht de prijsvraag 'Het Fietspad van de Toekomst' gelanceerd. Het Fietspad van de Toekomst is het traject tussen Utrecht Science Park en Wageningen. Met deze prijsvraag worden zowel bedrijven als particulieren opgeroepen om innovatieve ideeën in te brengen die het fietsen aantrekkelijker maken. Ideeën kunnen tot en met 3 februari worden ingezonden via www.fietspadvdtoekomst.nl, waarna ze door een onafhankelijke jury worden beoordeeld. Deelnemers maken niet alleen kans op mooie prijzen, de beste ideeën worden ook uitgevoerd.

De route ligt grotendeels langs de N225 en maakt deel uit van de nog te ontwikkelen regionale snelfietsroute tussen Utrecht en Veenendaal.