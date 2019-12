Veel te doen voor kinderen in de bieb tijdens de kerstvakantie

Utrecht - Kinderen hoeven zich tijdens de kerstvakantie niet te vervelen, want de Bibliotheek Utrecht organiseert veel activiteiten. Van leren tekenen als Dick Bruna tot films kijken in de bieb, van leren vloggen en stopmotionfilms maken tot verhalen over waanzinnige boomhutten.

Tekenen als Dick Bruna

Dick Bruna, de ‘vader’ van nijntje, is wereldberoemd. In het Centraal Museum is de tentoonstelling ‘Dick Bruna en Utrecht: Hart voor elkaar’. Op vrijdag 3 januari van 14.00 – 16.30 uur geven het Museum en de Centrale Bibliotheek samen een workshop voor kinderen van 7-12 jaar en hun (groot)ouders. Start in het Centraal Museum, daarna zelf een boekomslag maken in de Centrale Bibliotheek. Deelname kost € 20,00 voor een combi-ticket (volwassene en kind), reserveren op bibliotheekutrecht.nl/dickbruna.

Ook in een aantal wijkbibliotheken kunnen kinderen kennismaken met het werk van Bruna en zelf een boekomslag maken. In Kanaleneiland (21 december), Zuilen (27 december) en Vleuterweide (30 december). Gratis toegang, voor ouders met vrijkaartje voor het museum.

Films in de bieb

De Bibliotheek vertoont drie verschillende films tijdens de kerstvakantie:

‘De Sneeuwman’ voor 2-4 jaar op 22 dec. in de Centrale Bibliotheek en op 23 dec. in Leidsche Rijn Centrum, van 10.00–11.15 uur.

‘Pettson en Findus’ voor 4-6 jaar in Leidsche Rijn Centrum op zondag 22 dec. en in de Centrale Bibliotheek op maandag 23 dec, van 10.00-12.00 uur.

‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ voor 7+ in de Centrale Bibliotheek op vrijdag 27 dec. van 12.00-15.00 uur en in Leidsche Rijn Centrum op maandag 30 dec. van 11.00 – 14.00 uur.

De toegang voor alle films is € 5,00 / € 4,00 voor bibliotheekleden.

Vloggen, stopmotionfilms, 3D kerstversieringen

Kinderen van 8-12 jaar kunnen in het Laboratorium terecht voor drie workshops:

‘Kerstversieringen maken’ met de lasersnijder of elektronisch circuit. In de Centrale Bibliotheek op woensdag 18 dec van 15.00–16.30 uur en in de Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum op vrijdag 20 én vrijdag 27 dec. van 15.30–17.00 uur.

‘Je eigen stopmotionfilm maken’ in de Centrale Bibliotheek op vrijdag 27 dec. van 10.30-12.00 uur en in de Leidsche Rijn Centrum op vrijdag 27 dec. van 15.30 – 17.00 uur.

‘Leren vloggen’ in de Centrale Bibliotheek op vrijdag 3 januari van 10.30-12.00 uur en in de Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum op 3 januari van 15.30-17.00 uur.

Alle workshops zijn voor 8-12 jaar, kosten € 5,00 / € 4,00 voor bibliotheekleden.

Verhaalatelier De Waanzinnige boomhut

Bij deze workshop gaan kinderen van 7-10 jaar na het voorlezen aan de slag met hun eigen waanzinnige bouwwerk. In de Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum op zondag 22 dec. van 12.30–13.30 uur en in de Centrale Bibliotheek op zondag 22 dec. van 15.30 – 16.30 uur.

Deelname kost € 5,00 / € 4,00 bibliotheekleden. Meer informatie en reserveren op bibliotheekutrecht.nl/kerstvakantie.