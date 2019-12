Kerstvakantie in het Universiteitsmuseum

Utrecht -Tijdens de wintermaanden is het buiten steeds langer donker. Kom naar het Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat en ontdek de wetenschap in het donker. Ga op onderzoek uit met je eigen schaduw, ontdek hoe dieren slapen en kom alles te weten over nachtdieren tijdens de minirondleiding.



Het speciale programma voor de kerstvakantie:



Mijn schaduw en ik

Hoe werkt schaduw? Waar komt het vandaan en wat gebeurt er met je schaduw als je de lichtbron aanpast, of de afstand tot het licht? Kun je sneller zijn dan je eigen schaduw? Je ontdekt het bij de speciale familie-activiteit.



Hoe slapen dieren?

Pak een UV zaklamp en ga op onderzoek uit in het Rariteitenkabinet. Winterslaap of niet, dieren slapen niet hetzelfde als mensen. Maar hoe dan wel?



Mini familie-rondleiding

Een museumgids neemt je mee in de wondere wereld van het museum en vertelt je de verhalen achter de collectie. Ontdek in deze rondleiding alles over nachtdieren.



Jeugdlab

Kom experimenteren met je zintuigen: zien, ruiken, proeven, horen en voelen. Extra deze kerstvakantie een experiment met kerstlichtjes.



Aangepaste openingstijden in de vakantie

Het Universiteitsmuseum is gesloten op 1e kerstdag en nieuwjaarsdag. Op kerstavond en oudjaarsdag is het tot 16:00 uur geopend.