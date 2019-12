SYR is uniek in hartje Utrecht

In hartje Utrecht is restaurant SYR inmiddels een gegeven. Het Arabische restaurant aan de Lange Nieuwstraat heeft een bijzonder en getalenteerd team dat hoofdzakelijk bestaat uit Utrechters met Syrische achtergrond.Vanaf volgend jaar wil Team SYR het restaurant uitbreiden op meerdere vlakken. "We willen een broedplaats worden voor nieuw internationaal talent", aldus Ofarim van Dijk - chef kok bij restaurant SYR.

Roberto Cancian

UTRECHT - Restaurant SYR is een plek voor culturele en culinaire uitwisseling, waar de liefde voor horeca en eten met elkaar en de bezoeker wordt gedeeld. SYR maakt ruimte voor inclusiviteit en is daarmee uniek in hartje Utrecht. "Syr is een geheel onderscheidend restaurant en concept. Ik zou het erg jammer vinden als die kleurrijkheid uit de stad zou verdwijnen", aldus Gijs Werschkull - medeoprichter en koper van SYR.

Het team van SYR is een groep gepassioneerde horecatalenten die hun krachten hebben gebundeld om te zorgen dat het restaurant kan blijven bestaan. Samen zijn zij een crowdfunding actie gestart om restaurant SYR over te nemen van de stichting die Syr beheert. De stichting heeft het restaurant in april van dit jaar namelijk te koop gezet. Eén ding is zeker: restaurant SYR wordt verkocht. De vraag is echter aan wie, pas dan weten ze of deze bijzondere sociale onderneming blijft bestaan. Dat is geheel afhankelijk van de koper. Met hun campagne hebben de teamleden van SYR al 65% van de financiering binnen. Deze kerst hopen ze te vieren met het nieuws dat restaurant SYR blijft bestaan.

"Het zijn de mensen die hier werken die het restaurant bijzonder maken. De gastvrijheid van de Arabische cultuur voegt warmte toe aan de horeca, dat is echt uniek.", zegt bedrijfsleider Merijn Rutten. Vanaf volgend jaar wil SYR het restaurant uitbreiden op meerdere vlakken, onder meer door het in te zetten als leerschool. "Daarnaast komt er een cateringtak en zullen we de keuken ontwikkelen tot een gastronomisch Arabisch restaurant met een toegankelijk karakter waar iedereen zich welkom voelt. Het is echt mooi om te zien dat sommigen hier blanco binnenkomen, het horeca vak leren en dat het hun passie wordt", vult Merijn Rutten aan.

Dat wil chef kok Ofarim van Dijk ook. "Het is een werkplaats waar veel culturen samen komen, waar veel mensen een instap maken in de Nederlandse cultuur en waar we ook Nederlanders kennis laten maken met de Arabische keuken en cultuur. Deze wisselwerking is wat SYR bijzonder maakt."

Pas na de kerstdagen weten ze bij SYR of het gelukt is om de koopsom van 150.000 euro te financieren door middel van de crowdfunding. De deadline van de campagne is op 31 december. Wie meefinanciert ontvangt na vier jaar hun investering terug, inclusief 17% rente over het geïnvesteerde bedrag. De toekomst steunen van restaurant SYR kan ook door de aankoop van dinerbonnen via https://crowdaboutnow.nl/campagnes/syrmoetblijven