Corrie Huiding is eerste seniorenburgemeester

Corrie Huiding is al tientallen jaren als belangenbehartiger op vele fronten actief in Utrecht. (Foto: eigen foto)

De 67-jarige Corrie Huiding is donderdag gekozen tot eerste seniorenburgemeester van Utrecht en ook van Nederland. Dat gebeurde tijdens een symposium van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Stad Utrecht. Huiding liet de twee andere kandidaten, Aad Burger en Ronald Kalka, achter zich.

Utrecht - De verkiezing vond plaats op initiatief van de ACO, die vindt dat in Utrecht veel te weinig gebeurt voor de oudere inwoners van de stad. B&W van Utrecht lieten vorige maand weten meer aandacht te willen besteden aan wonen, zorg en informatie voor ouderen. Maar de adviescommissie pleit voor concreet beleid in plaats van vage, goedbedoelde voornemens. "Het is toch te gek dat zo weinig gebeurt voor de ouderen in Utrecht, tien procent van de Utrechtse bevolking!? En dan ook nog eens met de wetenschap dat die groep de komende jaren alleen maar groter wordt", zei Jaap Zwart, voorzitter van de ACO, eerder al.

Als één van de manieren om de urgentie voor concreet ouderenbeleid in de aandacht te houden ziet de ACO de komst van een 'seniorenburgemeester'. "Dat is iemand die zich de belangenbehartiger van de ouderen voelt, zich voor de senioren inspant en ook de weg weet in de politieke en ambtelijke wereld", licht Zwart toe. "Politici en andere beleidsbepalers moeten worden aangezet écht iets te doen voor de groeiende groep van ouderen in Utrecht."

Corrie Huiding, nu gekozen tot de eerste seniorenburgemeester, is al tientallen jaren als belangenbehartiger op vele fronten actief in Utrecht, onder meer in het Wijk C-Komitee en in het Bartholomeus Gasthuis in de Utrechtse binnenstad.

Na haar verkiezing zei een geëmotioneerde Corrie Huiding: "Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om de positie van ouderen in Utrecht te verbeteren."