Rechter: Utrecht mag ja/ja-sticker invoeren

Utrecht mag per 1 januari de zogeheten ja/ja-sticker invoeren, zoals de gemeenteraad eerder dit jaar besloot. De Utrechtse rechtbank heeft vrijdag de bezwaren van uitgever DPG Media van onder veel meer het Stadsblad Utrecht afgewezen.

Utrecht - DPG Media vreest dat de sticker mogelijk het einde betekent van de huis-aan-huiskrant. Met de nieuwe regeling mag die krant alleen nog bezorgd worden op adressen die een ja/ja-sticker - of de al bestaande ja/nee-sticker - op hun brievenbus hebben. De uitgever denkt dat niet veel mensen de moeite zullen nemen om zo'n sticker erop te plakken. Clustermanager Dennis Rijsbergen van het Stadsblad Utrecht: "Onze fanatieke lezers die nu nog niets op hun brievenbus geplakt hebben zullen wel een nieuwe sticker halen, maar een deel van de lezers zal de krant misschien niet missen als hij niet meer op de mat valt. Die gaan in ieder geval geen sticker plakken."

De gemeenteraad besloot eerder dit jaar op initiatief van de Partij voor de Dieren tot invoering van de ja/ja-sticker om de hoeveelheid papierafval terug te dringen. Tot nu toe konden mensen een ja/nee-sticker aanbrengen als zij wel huis-aan-huiskranten, maar geen reclamedrukwerk wilden ontvangen of een nee/nee-sticker als ze geen van beide in hun brievenbus wilden krijgen. Vanaf 1 januari is het omgedraaid. Inwoners die niets aan drukwerk willen ontvangen, hoeven geen moeite meer te doen om een sticker te halen en op de brievenbus te plakken. Juist degenen die wel drukwerk en reclamefolders willen hebben en nu nog geen ja/nee sticker geplakt hebben, moeten een sticker halen. Die bestaande ja/nee sticker blijft gewoon geldig.

De rechter verwerpt in zijn uitspraak de bezwaren van DPG Media dat de regeling de vrijheid van meningsuiting aantast en dat deze de belangen van de uitgever onevenredig schaadt. De oplage zal volgens de uitgever namelijk flink dalen. Daardoor zullen er minder advertenties worden geplaatst. De tarieven moeten bovendien verlaagd worden en dat betekent ook weer minder inkomsten.

Het kort geding van vrijdag draaide er onder meer om dat het Stadsblad Utrecht vindt dat er te weinig tijd is om alles voor 1 januari te regelen, maar de rechter geeft de krant daarin ongelijk. DPG Media spreekt van een 'teleurstellend vonnis'. De uitgever van de krant legt zich niet bij de uitspraak neer en kondigt een hoger beroep aan, dat snel zou moeten dienen.

Volgend jaar komt er sowieso nog een rechtszaak. Deze draait om de persvrijheid. "Eigenlijk bepaalt de gemeente nu wat wél verspreid mag worden, zoals de wijkkranten, en wat niet. Dat is volgens ons in strijd met de rechten van de vrije pers", zegt Rijsbergen daarover. De rechtszaak hierover dient volgens planning in april.