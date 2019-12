Een groter gebeuren in TivoliVredenburg

Schrijver-muzikant Auke Hulst brengt samen met gitarist, componist, bandleider Corrie van Binsbergen het literaire muziektheaterstuk Een Groter Gebeuren op de planken, op woensdag 18 december in TivoliVredenburg. Corrie van Binsbergen zegt: ''Een bijzonder kerstverhaal in de week voor kerst''.

Utrecht - In opdracht van festival Het Grote Gebeuren lieten Auke en Corrie zich door het gelijknamige apocalyptische verhaal van Belcampo inspireren tot een hedendaagse apocalyps, een verhaal over klimaatverandering, het eind der tijden en dat wat blijft: de liefde. De voorstelling ging 9 november in Groningen in première.

'Bericht aan de mensheid: u heeft uw kans gehad. U heeft uw kans vergooid. Uw wereld staat in brand en u woekert als onkruid.' Het is november 2019 en bovenstaand bericht bereikt simultaan alle mailboxen, alle televisie- en radiostations en alle mobiele telefoons ter wereld, in alle denkbare talen. 'U allen,' zo wordt gemeld, 'heeft een week afscheid te nemen van uw naasten, uzelf, uw wereld, het leven. Breng in uw wanhoop niet nog meer schade aan uw wereld toe. Neem waardig afscheid. Stijg boven uzelf uit.' Stel je eens voor dat jou dit overkomt. Wat zou jíj doen? Panikeren? Feestvieren tot het bittere einde?

Ook de verteller van Een Groter Gebeuren krijgt deze mededeling. Met zijn grote (ex)liefde gaat hij op een road trip naar het hoge noorden, om een laatste wens van beiden in vervulling te laten gaan: het Noorderlicht zien en horen.

Ze sluiten zich hiermee in de kleine wereld van hun auto af van de buitenwereld en creëren zo een eigen 'binnenwereld'. Deze tegenstelling van buiten- en binnenwereld komt tot uiting door grote tegenstellingen in de muziek, die wordt uitgevoerd door een speciaal door Van Binsbergen samengesteld ensemble. Een spannende mix van Americana, hedendaagse klanken, electronica en zompige jazz.

LINE UP

Auke Hulst voordracht, zang en akoestisch gitaar

Corrie van Binsbergen gitaar

Hermine Deurloo mondharmonica, sopraansax

Joost van Es viool, mandoline, banjo

Joost Buis trombone, lapsteel

Albert van Veenendaal (prepared) piano

Hein Offermans bas

Yonga Sun drums en electronica

Corrie van Binsbergen is componist, gitarist en leider van Stichting Brokken waarmee ze grensoverschrijdende projecten initieert. Bekend werd ze met Corrie en de (Grote) Brokken. Verhalen en poëzie zijn sinds 2000 belangrijke drijfveren in haar carrière en ze werkte samen met vele schrijvers zoals Toon Tellegen, Ellen Deckwitz en Dimitri Verhulst. Van Binsbergen ontving in 1999 de VPRO/Boy Edgar Prijs. Ze heeft een geheel eigen stijl ontwikkeld in combineren van tekst en muziek tot een unieke vorm van muziektheater. Strekking: verhalen worden live gelezen door de auteur en tegelijkertijd ontrolt zich een muzikaal scenario, geschreven op de verhalen; als 'een film voor je oren'.

Auke Hulst is romanschrijver, journalist en singer-songwriter. Hij schreef bekroonde romans en reisboeken, waaronder Kinderen van het Ruige Land, Slaap zacht, Johnny Idaho, En ik herinner me Titus Broederland. In juni 2018 won Auke Hulst met Motel Songs de Bob den Uyl Prijs 2018 voor het beste journalistieke reisboek. Momenteel staat hij op de Longlist voor de Bookspot Literatuurprijs 2019.