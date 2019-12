'A Festival of Lessons and Carols' vanuit Utrechtse Jacobikerk

UTRECHT - Traditiegetrouw zendt de EO op eerste kerstdag een kerkdienst uit. Dit jaar is dat een registratie van 'A Festival of Lessons and Carols', die plaatsvindt op vrijdagavond 20 december in de Jacobikerk te Utrecht, georganiseerd door kamerkoor Cantiago. 'A Festival of Lessons and Carols' is afkomstig uit de Anglicaanse traditie en bestaat voornamelijk uit kerstliederen en schriftlezingen. Een muzikaal programma met veel kerstmuziek van o.a. Felix Mendelssohn, Charles Wood, Mack Wilberg, Philip Stopford en Sigurdus Saevarsson.



Jacobi-organist Gerrit Christiaan de Gier begeleidt de koor- en samenzang, de muzikale leiding is in handen van dirigent Herman Mussche. Voorganger en spreker is ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland Kerk: Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk Utrecht.



Gratis toegang

De avond begint om 20.15 uur, de deuren van de kerk gaan om 19.45 uur open. De toegang is vrij, wel wordt van de bezoekers een vrijwillige gift gevraagd ter dekking van de gemaakte kosten. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting, onder het genot van warme chocolademelk en glühwein.



Herkomst

In 1880 introduceerde de bisschop van Truro, Edward White Benson, op Kerstavond een nieuwe liturgie. Volgens sommige bronnen organiseerde hij in een houten schuur een speciale dienst met als doel de mannen uit de pub te houden. Andere bronnen zeggen dat het ging om een reguliere dienst in een houten gebouw dat vanwege de bouwvallige staat van de officiële parochiekerk als tijdelijke kathedraal fungeerde. De nieuwe liturgie van Benson werd door de Anglicaanse Kerk overgenomen en maakte ook binnen de Rooms-Katholieke en de Lutherse Kerk haar opwachting. Nog steeds worden in Engeland op Kerstavond op veel plaatsen Festivals georganiseerd, zoals – dit jaar voor de 101e achtereenvolgende keer! – in Cambridge door het beroemde King's College Choir. Ook in veel kerken buiten Engeland is deze traditie op of rond Kerstavond overgenomen, al is de vorm van de diensten verschillend.