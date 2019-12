Computer leert eeuwenoude teksten lezen

Utrecht - Wat kan Artificial Intelligence (AI) betekenen voor erfgoed en archieven? Het antwoord hierop vind je in de nieuwe tentoonstelling Rampjaar 1672-1673 die vanaf 13 december te zien is in Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28. In deze tentoonstelling komen de verhalen uit een donkere periode van de Gouden Eeuw tot leven. Daarvoor heeft Het Utrechts Archief gebruikgemaakt van AI om automatisch te kunnen transcriberen: scans van handgeschreven brieven van kasteelvrouwe Margaretha Turnor zijn door de computer in tekst omgezet. De computer leerde dit 17de-eeuwse handschrift lezen en kon zo meer dan honderden brieven van haar hand ontcijferen.



Expo Rampjaar 1672-1673

In de tentoonstelling Rampjaar 1672-1673 kun je de prachtige en vaak ontroerende brieven van Margaretha zelf komen bekijken. Blader door de brieven van Margaretha, transcribeer zelf een stuk tekst, of Whatsapp met haar over het leven van toen. Ter plekke ervaar je wat nieuwe computertechnieken kunnen doen met eeuwenoud archiefmateriaal.

Benieuwd naar wat zelflerende computers nog meer in archieven kunnen vinden?

In samenwerking met Creative Coding Utrecht organiseert Het Utrechts Archief donderdag 12 december een lezing. Rick Companje van Het Utrechts Archief laat zien hoe nieuwe technieken gebruikt worden om meer te halen uit erfgoed en historische archieven. Daarnaast vertellen onderzoekers en kunstenaars Caroline Sinders en Hannah Davis over het maken van datasets en algoritmen vanuit een feministisch perspectief.