Eerste Belle van Zuylenring voor Ngozi Adichie

De eerste Belle van Zuylenring is toegekend aan de Nigeriaanse schrijver Chimamanda Ngozi Adichie. De ring is een nieuwe internationale ereprijs, ingesteld door het ILFU International Literature Festival Utrecht in samenwerking met de gemeente Utrecht voor schrijvers die in hun werk op een nadrukkelijke en relevante wijze reflecteren op de hedendaagse maatschappij.

Utrecht - Daarnaast kent het college van Utrecht de C.C.S. Croneprijs 2019 toe aan Maxim Februari. De C.C.S. Cronestipendia voor beloftevolle Utrechtse auteurs gaan dit jaar naar Jessica van Geel, Kalib Batta en Joep van Helden. Utrecht is sinds 2017 een UNESCO City of Literature.

De uitreiking van de literaire prijzen vindt plaats op zaterdagmiddag 11 januari door wethouder Cultuur Anke Klein. 's Avonds geeft Chimamanda Ngozi Adichie de Belle van Zuylenlezing in TivoliVredenburg. De kaartverkoop hiervoor start op woensdag 11 december om 10.00 uur.

Chimanda Ngozi Adichie (Nigeria, 1977) is de auteur van drie bekroonde romans: Paarse hibiscus, Een halve gele zon en Amerikanah (De Bezige Bij). Daarnaast schreef ze de verhalenbundel Het ding om je hals en het essay We moeten allemaal feminist zijn. Adichie krijgt de prijs vanwege de unieke wijze waarop ze de wereld van vandaag en de ingesleten denkpatronen weet weer te geven en ter discussie weet te stellen. Eind november ontving zij nog de UN Foundation Global Leadership Award.

De Belle van Zuylenring is een toevoeging op de Belle van Zuylenlezing die al sinds 2005 in Utrecht wordt gegeven en eerder is verzorgd door auteurs als Jeanette Winterson, Paul Auster en György Konrád. Chimamanda Ngozi Adichie zal op 11 januari de elfde Belle van Zuylenlezing geven en de bijbehorende ring in ontvangst nemen.

C.C.S. Croneprijs

De C.C.S. Croneprijs voor het oeuvre van een Utrechtse auteur gaat dit jaar naar schrijver en columnist Maxim Februari. De jury koos unaniem voor Februari vanwege zijn oeuvre dat op een uitzonderlijk hoog niveau in romans, columns en wetenschappelijk werk de waarde van literatuur voor onze veranderende wereld aantoont. Februari (pseudoniem van Dr. Max Drenth) groeide op in de wijk Overvecht, studeerde Nederlands recht en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en bracht een groot deel van zijn leven door in verschillende plaatsen in de provincie Utrecht. Hij schrijft romans, essays en columns.

De jury vindt Maxim Februari een schrijver die een unieke plaats inneemt in de Nederlandse letteren. Zijn meest recente roman Klont (2017, Prometheus) is een kritisch en humoristisch meesterwerk dat op sublieme wijze uiteenlopende personages en verhaallijnen verbindt en tevens relevante overwegingen bevat over de dataficering van onze samenleving. De driejaarlijkse oeuvreprijs bedraagt € 10.000.

C.C.S. Cronestipendia

De gemeente Utrecht kent de C.C.S. Cronestipendia 2019 toe aan beloftevolle Utrechtse auteurs die niet meer dan drie titels op hun naam hebben staan. De stipendia bedragen € 3000 en zijn bedoeld om een volgende publicatie mogelijk te maken. De jury ontving 28 aanmeldingen waaruit zij de volgende stipendisten selecteerde:

Kalib Batta (1997) voor het werken aan een roman. De jury was geïntrigeerd door de thematiek en de literaire ambitie die sprak uit het fragment van Batta's debuutroman. De jury vindt het belangrijk dat er meer goede verhalen en romans komen over het leven tussen twee culturen, genders en afkomsten.

Jessica van Geel (1973) voor het werken aan een biografische novelle. De jury was onder de indruk van de persoonlijke en betrokken wijze waarop Van Geel haar historische onderwerpen benadert en ogenschijnlijk marginale figuren uit de Utrechtse geschiedenis een prominente rol in de spotlights geeft.

Joep van Helden (1988) voor het werken aan een verhalenbundel. Joep van Helden is onmiskenbaar een groot nieuw talent op de korte baan. In de verhalen die hij aan de jury voorlegde, zit alles waar een goed verhaal aan moet voldoen.

De volledige juryrapporten zijn na 11 januari te vinden op www.ilfu.nl

De Belle van Zuylenring is een ontwerp van de Utrechtse edelsmid Karin Wichers en werd mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht. Uit een shortlist van negen kunstenaars koos een commissie voor Wichers' ontwerp.