Persbericht: Utrechts studentenhuis wint eerste maandprijs tijdens Student Energy Race

PERSBERICHT

Utrecht, 10 december 2019

Utrechts studentenhuis wint eerste maandprijs tijdens Student Energy Race

De bewoners van het deelnemende studentenhuis aan de Noorderstraat in Utrecht hebben de eerste maandprijs van de Student Energy Race in de wacht gesleept. In de afgelopen maand hebben zij ruim 65% bespaard op elektra en gas, een zeer knappe prestatie!

Bezuinigingen

Na een inspirerende workshop waarin de deelnemers advies kregen over hun energieverbruik en het besparen van energie zijn de deelnemers vol enthousiasme aan de slag gegaan. Ze hebben onder andere lampen vervangen door LED verlichting en radiatorfolie aangebracht maar de grootste besparing komt door het aanpassen van hun gedrag. Zo douchen ze korter en gaat de verwarming bij veel deelnemende huizen een graadje lager.

Student Energy Race

Tijdens de Student Energy Race strijden veertien studentenhuizen tegen elkaar om in vijf maanden tijd zoveel mogelijk gas en elektra te besparen. In april wordt de eindwinnaar van de gehele race bekend gemaakt. In Utrecht doen drie studentenhuizen van de SSH mee aan deze race.

Video: https://youtu.be/UPK77fSeEBc

