NCU: Denken & doen vóór 2020

Utrecht - Dinsdag 17 december staat de bijeenkomst van het Netwerkcafé Utrecht in het teken van 'Denken & Doen vóór 2020'. De bijeenkomst is voor werkzoekende vijftigplussers maar voor ook iedereen die zich wil laten inspireren bij het bereiken van zijn of haar doel in het komende jaar én daarna!

Wat was jouw doel voor 2019? Heb je dat doel (nog) niet gehaald? En hoe bereik je dit in 2020 wel? Inspiratie en tips nodig?

De bijeenkomst begint met het inspirerende verhaal van Joop de Kler, een zeer gedreven loopbaancoach. Hij laat je zien en horen hoe je om kunt gaan met veranderingen in levensfasen en werk. Wil jij je doelen leren aanscherpen, je beste talenten succesvol inzetten of je authentieke kwaliteiten ontdekken? Volg dan daarna een van de interactieve workshops. Deze laten ieder op verschillende manieren zien hoe je in 2020 jouw doel kan bereiken.

Als "kers op de taart", is er na de pauze de gastles 'Omdenken'. Ervaar hoe je door omdenken problemen kunt omzetten in nieuwe mogelijkheden. Hoe, dat legt Beer Gunster van Omdenken je graag uit.

Natuurlijk is er ook tijd voor netwerken. Dit is zeker voor werkzoekende vijftigplussers de manier om aan tafel te komen bij een werkgever of opdrachtgever.

Netwerkcafé Utrecht (netwerkcafeutrecht.nl) is een activiteit van Stichting Werken voor Elkaar (werkenvoorelkaar.nl). Werken voor Elkaar organiseert maandelijks netwerkbijeenkomsten in diverse steden voor werkzoekende vijftigplussers. Iedere maand een ander thema gericht op arbeidsmarkt oriëntatie, persoonlijke ontwikkeling en zelfstandig ondernemerschap. De organisatie is in handen van lokale werkzoekende vijftigplussers. Deelname is gratis. Het volledige programma is te zien op NetwerkcafeUtrecht.nl. Daar kunnen belangstellenden zich ook aanmelden.

Wanneer – wat – waar: dinsdagochtend 17 december vanaf 9.00 uur inloop en netwerken. 9.30 – 13.00 uur sprekers, workshops en gastles. Napraten tot 15:00 uur – Locatie: Buurthuis Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht. Meer informatie: www.netwerkcafeutrecht.nl