Laat je dromen niet in de kast liggen

Volgende week woensdag verschijnt het boek 'De dromer die doet' van Simone Nijboer. Een boek met een offline werkpakket over durven dromen, plannen maken en je doelen bereiken. Een gedachte die veel mensen in het dagelijkse leven bezighoudt. "Ik wil mensen met dit boek helpen om zelf aan de slag te gaan als ze niet gelukkig zijn met hun leven of iets anders willen in hun leven. Een boek dat mensen zal stimuleren om hun droom te realiseren", legt ze uit.

door Roberto Cancian

UTRECHT - Veel mensen laten hun wensen in de kast liggen en hebben achteraf spijt dat ze niet meer gedaan hebben om hun droomprojecten uit te voeren. Het boek 'De dromer die doet' staat boordevol praktische tips om je project helder te krijgen en goed te organiseren. "Het gaat in het boek ook over hoe belangrijk het is om van het nu te genieten en je geluk niet afhankelijk te maken van eventueel succes in de toekomst."

Werk- en dagboek

Om het geleerde meteen in de praktijk te brengen heeft de 50-jarige Simone Nijboer ook een werkboek, een 90-dagenplanner en zelfs een dagboek beschikbaar. Bij elkaar een compleet offline doe-het-zelf coachingpakket. Sinds 1993 werkt Simone Nijboer als coach in haar eigen praktijk. "Na de middelbare school heb ik aan de Universiteit Utrecht Sociale Wetenschappen gestudeerd. Nog steeds houd ik van schrijven en van een gedegen analyse. Ik lees alles over datgene wat mij het meest boeit: mensen, hun levensloop, hun wijsheid en hun valkuilen. Mijn werk is niet te scheiden van een aantal thema's die ook in mijn persoonlijke leven een grote rol spelen, namelijk creativiteit, ondernemerschap en spiritualiteit. Nadat ik coaching als mijn beroep had gemaakt, specialiseerde ik me na verloop van tijd in het coachen van de 'niet-doorsnee' zelfstandige ondernemers. Eigenheimers die zichzelf niet thuis voelen in een reguliere baan, maar zichzelf ook niet als een typische ondernemer zien. Ritme, structuur en gewoontes. Hoe kun je ondanks al deze obstakels toch je droom verwezenlijken? Dat is waar dit boek over gaat. Enthousiasme alleen is niet genoeg om een project tot een goed einde te brengen. Hoe geïnspireerd je in het begin ook bent, op een gegeven moment komen er twijfels en onzekerheden en zakt je enthousiasme", geeft ze aan.

In het boek komt naar voren dat je levenshouding belangrijk is. "Fundamenteel voor het bereiken van je doelen is de manier waarop je in het leven staat. Wanneer je altijd anderen de schuld geeft van dat jou iets niet lukt, dan kom je geen stap verder. In plaats van blijven steken in ontevredenheid, kun jij je ook realiseren hoeveel reden tot dankbaarheid je eigenlijk hebt. Genieten van het leven nu is het belangrijkst."

Het boek 'De Dromer die doet' is te koop via www.dedromerdiedoet.nl en de boekhandel. Op 18 december is de online presentatie. Ook kunnen mensen zich via de site opgeven voor een gratis 9 dagen challenge.