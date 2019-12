Kerstconcerten in Utrecht

Kerstshow in hartje Zuilen

Utrecht - Kerstfans en muziekliefhebbers opgelet: op zaterdag 21 december vindt de allereerste editie van The Greatest Christmas Songs Show plaats in ZIMIHC theater Zuilen. Een muzikaal cadeau voor iedereen die uitkijkt naar de kerst! De begint om 20.00 uur.

Warme chocolademelk, sfeervolle lichtjes en heerlijke kerstnummers brengen je tijdens deze avond in de kerstsferen. De show is voor iedereen van jong tot oud, die van de oergezellige kerstnummers uit het standaard Amerikaans repertoire houdt. Denk aan nummers als 'White Christmas', 'Let It Snow' en 'Santa Claus Is Coming To Town'. De nummers worden gespeeld en gezongen door kerstliefhebbende topmuzikanten.

"We willen de bezoekers een avond bezorgen die ze niet snel vergeten. En natuurlijk is de kerstman er ook bij", aldus Bert Damsma, organisator van de kerstshow.

The Greatest Christmas Songs Show is meer dan een kerstconcert. "We willen iedereen onderdompelen in het kerstgevoel", zegt Yvonne Maatkamp, medeorganisator van het evenement. "Het wordt genieten geblazen met de heerlijke jazzy kerstklassiekers en we pakken echt uit om de magie van de feestdagen goed te vieren. We nodigen iedereen uit samen te komen voor deze avond vol kerstvoorpret. Je gaat gegarandeerd met een feestelijk gevoel weer naar huis!"

Om de avond nog specialer te maken, wordt iedereen uitgenodigd zich feestelijk te kleden. Meer informatie: www.zimihc.nl/agenda/the-greatest-christmas-songs-show.

Het adres is Prinses Christinalaan 1 in Utrecht. De entree bedraagt vijf euro.

Kaartjes aan de deur of via www.zimihc.nl/agenda/the-greatest-christmas-songs-show.

Kerstconcert door het AMT

Utrecht - Op zondag 15 december vindt het jaarlijkse Kerstconcert van de Academie Muzikaal Talent (AMT). Het Kerstconcert maakt deel uit van de serie lunchconcerten, die de AMT in het seizoen 2019/2020 organiseert. De aanvang is 13.00 uur.

De AMT is een opleiding die talentvolle kinderen voorbereidt op een succesvolle studie aan een conservatorium. De leerlingen variëren in leeftijd van 9 tot 19 jaar. Elke zaterdag komen zij in het Utrechts Conservatorium bij elkaar voor theorielessen, koor of ensemblelessen. Ze krijgen wekelijks lessen in hun hoofdvak: viool, piano, cello, klarinet, zang of gitaar - voor elk instrument biedt de AMT mogelijkheden om op hoog niveau les te krijgen. Door het jaar heen worden regelmatig masterclasses en ensembleweekends georganiseerd. Tijdens de verschillende concerten, op locaties door het hele land heen, kunnen de leerlingen podiumervaring opdoen. Veel leerlingen zijn prijswinnaar bij landelijke concoursen zoals het Prinses Christina Concours of het Koninklijk Concertgebouw Concours, en bij internationale concoursen.

Zestien jaar geleden werd de AMT opgericht door de bekende harpiste Erika Waardenburg en haar man Raoul Chênevert. Inmiddels zijn veel oud-leerlingen van de AMT werkzaam als professioneel musicus in binnen- en buitenland.

Op het programma van het Kerstconcert staan o.m. werken van Haydn, Beethoven, Stravinsky en Piazzolla uitgevoerd door violisten Dario Hulsing, Evy Hamers, Janna Maurer en Dasha Serck, en cellisten Fama Koning, Thomas Prechal en Emma Naegele. Hilde Stolker en Albert Colomar nemen de pianopartijen voor hun rekening.

Locatie van het concert is Utrechts Conservatorium, Fentener van Vlissingenzaal (Mariaplaats 27, in Utrecht). Voor meer informatie zie www.academiemuzikaaltalent.nl.

Kerstconcerten zangschool

Utrecht - Op 15 december schitteren de kinderen en jongeren van de Zangschool Utrecht weer in de kerstconcerten. In het concert van 19.30 uur zingen de gevorderde en topkoren van de zangschool. Daarin zullen bekende en onbekende kerstmuziek klinken.

Prachtige carols uit Engeland, muziek uit Frankrijk, en ook jazzmuziek uit de Verenigde Staten.

Om 16.00 uur is er ook het familiekerstconcert. Daarin zingen kinderen vanaf 4 jaar. Kaarten zijn verkrijgbaar via de webshop van de zangschool: www.zangschool.nl.

Lessons and Carols-feest

Utrecht - Gure grachten, treffende teksten, stralende stemmen… dat zijn de Lessons and Carols door het Goudsch Kamerkoor. Op vrijdagavond 20 december is dit koor te gast in de Gertrudiskathedraal met een kerstmoment onder leiding van dirigent en organist Mark Lippe. Een uitvoering naar Engels gebruik. In 'A Festival of Lessons and Carols' worden liederen afgewisseld met kleine verhalen of gedichten die een deel van het kerstverhaal zonder religieuze toonzetting belichten.

De carols zijn gecomponeerd voor vierstemmig kamerkoor. Sommigen zijn bekend, anderen zult u misschien voor het eerst horen. De lessons worden verzorgd door Annemarie Stout. Als intermezzo klinkt er harpmuziek door Heleen Bartels.

De aanvang is 20.00 uur. Het adres is Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2, Utrecht.

Toegang vrij, reserveren niet nodig. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Samenzang in de Josephkerk

Utrecht - Op zondag 15 december is om 19.00 uur kerstsamenzang in de Josephkerk. In steeds meer kerken in de stad worden er in de dagen voor Kerstmis kerstliederen in kerken gezongen.

De Josephlerk aan de Draaiweg met haar ramen en akoestiek leent zich hier heel goed voor. Daarom dit jaar voor het eerst een Kerstsamenzang in deze kerk.

Maar liefst drie koren verlenen hun medewerking: het Oekraïense koor onder leiding van Oleksandra Lenyshyn, het Josehkoor en de vrouwenschola onder leiding van Marietrees Broeren. Zij zullen bekende en minder bekende kerstliederen zingen. Maar natuurlijk is er veel ruimte om mee te zingen. Brian Fieldhouse zal de volkszang begeleiden op het orgel.

De toegang is gratis, om de onkosten te dekken is er een deurcollecte.

De kerk is open vanaf 18.30 uur. Meer informatie over deze kerstsamenzang is te vinden op www.josephkerk-utrecht.nl.