'Altijd positieve en tomeloze inzet'

Wethouder Maarten van Ooijen maakte zaterdag 7 december – de Nationale Dag van de Vrijwilliger – de winnaars bekend van de Utrechtse Vrijwilligerstrofee 2019. De feestelijke uitreiking van deze jaarlijkse waarderingsprijs voor vrijwillige inzet vond plaats voorafgaand aan een speciaal diner voor 500 Utrechtse vrijwilligers in de tot pop-up restaurant omgetoverde Central Studios.

Utrecht - In de categorie 'Organisaties en initiatieven' won S.V.E.T. (Sport voor een toekomst) de eerste prijs (€2500,-). S.V.E.T., onderdeel van het Leger des Heils, biedt een plek waar deelnemers die op een zijlijn zijn gezet zichzelf kunnen zijn om vrij te sporten. Buurtsportcoach Kees Grovenstein: "Deze groep verslaafden, dak- en thuislozen, (illegale) vluchtelingen of mensen met een psychiatrische- of psychische aandoening voelen zich door sporten weer onderdeel van een team. Ze voelen zich verantwoordelijk voor dat team en gaan ook met hun eigen problematiek aan de bak. Je ziet de ontwikkeling die de vrijwilligers zelf doormaken als ze eenmaal een doel voor ogen hebben."

De tweede prijs was voor Voedselpakketten uit het Hart (€1500,-). Met donaties van mede-Utrechters stellen ze elke twee weken pakketten, als steuntje in de rug voor mensen die oprecht moeite hebben rond te komen, maar niet in aanmerking komen voor de reguliere voedselbanken. Yasmina Youjil is één van de vrijwilligers bij de stichting: "Sommige gezinnen houden net een tientje te veel over voor andere voedselbanken of hebben schulden bij naasten of familie. Uit zoveel aanmeldingen genomineerd worden voelde al als erkenning."

Derde prijswinnaar (€1000,-) Stichting Blauwe Vogel '74 is een plek waar kinderen met een bijzondere lichamelijke eigenschap terecht kunnen, die niet op reguliere zwem- en judolessen mogen. Iedere zaterdag tussen oktober en april leren zij zwemmen en judoën in sportcomplex Merwestein in Nieuwegein. Annemarie Bakker is één van de vrijwilligers en maar wat blij: "Al geeft de glimlach van het kind ons al voldoening genoeg."

De overige genomineerde organisaties waren Kerst in het Julianapark, IMC Weekendschool en Serve the City Utrecht, zij ontvingen een eervolle vermelding.

Vrijwilligers

Uit de drie genomineerde vrijwilligers koos de jury Lorenzo Stamper als winnaar om zijn 'altijd positieve en tomeloze vrijwillige inzet'. Lorenzo begeleidt in Buurthuis Zuilen een nieuwe generatie b-boys bij breakdancen. Vaak hebben de jonge jongens buiten het breakdancen niet veel meer om zich op te verheugen. "Na de training zijn ze blijer dan bij binnenkomst.

Dat is goud!", aldus Lorenzo.

De overige genomineerden vrijwilligers waren Marijke Pouwer (Tussenvoorziening) en Huib van Oostveen (Wij3.0 – Digiwijs). Zij ontvingen een eervolle vermelding. Lees alles over de Utrechtse Vrijwilligerstrofee op www.vcutrecht.nl/vrijwilligers-trofee.