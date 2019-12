20 december: A Festival of Lessons and Carols

Utrecht - Gure grachten, treffende teksten, stralende stemmen… dat zijn de Lessons & Carols door het Goudsch Kamerkoor. Op vrijdagavond 20 december is dit koor te gast in in de Gertrudiskathedraal met een hartverwarmend kerstmoment onder leiding van dirigent en organist Mark Lippe. Een uitvoering naar Engels gebruik. In ‘A festival of Lessons and Carols’ worden liederen afgewisseld met kleine verhalen of gedichten die een deel van het kerstverhaal belichten. Het kamer

De carols zijn gecomponeerd voor vierstemmig kamerkoor. Sommigen zijn bekend, anderen zult u misschien voor het eerst horen. De lessons worden verzorgd door Annemarie Stout. Als intermezzo klinkt er harpmuziek door Heleen Bartels.



Vrijdag 20 december om 20.00 uur.

Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2, Utrecht.

Toegang vrij, reserveren niet nodig.

De kerk is open vanaf 19.30 uur.